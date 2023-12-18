Adobe, 20 Milyar Dolarlık Figma Satın Alımından Çekildi!

Piyasa düzenleme kurumlarının baskılarından bunalan Adobe, Figma satın alma sürecinden çekildiğini açıkladı. Anlaşmanın bozulmasından dolayı Figma'ya 1 milyar dolar ödenecek.

Adobe, piyasadaki en büyük rakiplerinden biri olan Figma'yı satın almak için kolları sıvamıştı. Firmanın 20 milyar dolarlık teklifi de Figma tarafından kabul edilmişti. Özellikle Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, antitröst kanunları açısından bu satın almayı incelemeye almış ve henüz onaylamamıştı. Bu durumdan bunalan iki firma, anlaşmayı iptal ettiklerini duyurdu.

Figma, satılamadığı için 1 milyar dolar alacak

Anlaşmanın geri çekilmesiyle birlikte Figma, 1 milyar dolar olan sözleşme fesih ödemesini almaya da hak kazandı. Bir açıklama yayımlayan Adobe Başkanı ve CEO'su Shantanu Narayen, "Adobe ve Fgma son düzenleyici kurum bulgularına kesinlikle katılmıyor ancak bağımsız olarak ilerlemenin, kendi çıkarlarımıza en uygun yol olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Adobe ve Figma'nın, yaratıcılığın ve üretkenliğin geleceğini birlikte şekillendirmek için bir vizyonu paylaştıklarını" söyleyen Narayen, yine de kendilerinin, piyasada iyi bir konumda bulunan firmalarının önündeki devasa pazarın ortaya çıkardığı fırsatlara odaklanacaklarını vurguladı.

Anlaşma, rekabet endişeleri nedeniyle onay alamamıştı

Düzenleyici kurumlar, Adobe'un tasarım yazılımları pazarında neredeyse tekel durumunda bulunduğunu belirterek ve rekabete zarar vereceğini söyleyerek anlaşmayı ertelemişti. Şu anda da Adobe'un XD platfromundan daha iyi bir durumda olan Figma'nın Adobe bünyesine geçmesi durumunda alandaki olası inovasyonların zarar görmesinden çekinen AB ve Birleşik Krallık otoriteleri, anlaşmayı onaylama sürecini uzatmıştı. 14 Aralık'ta Adobe, anlaşmayla ilgili olarak Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun, anlaşmayı antitröst kapsamına girmeyecek şekilde gerçekleştirmek için sunduğu çözümleri reddetmişti.

Figma CEO'su Dylan Field ise bekledikleri sonucun bu olmadığını ancak binlerce saatlik incelemelerin ardından artık anlaşmanın gerçekleşmesini imkânsız gördüklerini ifade etti.