Amazon, Kendi Televizyonunu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Busines Insider'da yer alan bir habere göre Amazon önümüzdeki ay kendi televizyonunu piyasaya sürmeyi hedefliyor. Alexa desteği ile gelecek olan televizyon ABD'de müşterilerin beğenisine sunulacak.

Dünya'nın en zengin insanı listesinde ilk sırayı kolay kolay kimseye kaptırmayan Jeff Bezos'un göz bebeği Amazon, bir yandan dünyanın farklı ülkelerine dağılıp hizmet alanını durmadan genişletirken bir yandan da yeni adımlar atarak hizmet verdiği sektörleri de büyütüyor. Listeye eklenen en son yeniliklerden biri ise Amazon'un kendi markasını taşıyan televizyonları.

Amazon'un bir süredir bu konuda çalışmalar yaptığı biliniyor. Hatta şirket, geçtiğimiz senenin sonlarında 'AmazonBasics' markalı televizyonlarını Hindistan'da satışa sunmuştu. Ayrıca Amazon'un Fire TV yazılımı ile çalışan farklı markalardan televizyonlar da piyasada satışta. Ancak Amazon'un nihai hedefi tamamen kendisinin tasarlayıp geliştirdiği ve ürettiği televizyonlar gibi görünüyor.

Ekim ayında yeni televizyonlar geliyor:

Business Insider'ın gündeme getirdiği habere göre Amazon önümüzdeki ekim ayında ABD'de yeni televizyonlarını piyasaya sürecek. Ancak bu televizyonların baştan aşağı Amazon imzası taşımayacağı, tasarım ve üretim aşamasında TCL gibi bazı üçüncü parti şirketler ile çalışıldığı söyleniyor.

AmazonBasics TV, Fire TV yazılımı ve ABD'de satışa sunulacak televizyon dışında; şirketin Ar-Ge ekibi olan Amazon Devices'ın ve Lab126'in farklı bir televizyon üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor. Bu televizyonun her detayıyla baştan sona bir Amazon ürünü olacağı düşünülüyor. Ancak henüz bu konuda elimizde detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Amazon'un Hindistan ve ABD'nin ardından ilerleyen süreçte özellikle kendi geliştirip üreteceği TV'leriyle pazarını genişletmesi mantıklı bir hamle olabilir. Fyat politikasını da düşünecek olursak belki de birkaç yıl içinde Alexa destekli ve Amazon etiketine sahip televizyonları dünyanın her yerinde görebiliriz, neden olmasın.