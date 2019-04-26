Amazon'un yakında yüksek kaliteli müzik yayını sağlayan ve daha pahalı bir abonelik planı başlatacağı konuşuluyor.

Amazon, geçtiğimiz hafta Alexa kullanıcıları için Amazon Music'in reklamlı ücretsiz bir versiyonunu sunmuştu. Şirket, bu alanda attığı adımlarla sektördeki yerini gittikçe sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Amazon, şimdi de Spotify ve Apple Music'e karşı daha dişli bir rakip olabilmesinin önünü açacak bir yenilik getirmeye hazırlanıyor. İddialara göre Amazon Music, yakında daha kaliteli ve daha pahalı bir abonelik sistemini kullanıcılarına sunacak.

Apple ve Spotify, bilindiği gibi yüksek kaliteli müzik yayın hizmeti sunan iki önemli şirket fakat son dönemde bu sektörde farklı şirketler de adından söz ettirmeye başladı. Benzer mantıkla çalışan diğer servislerden TIDAL ve Deezer ise abonelik için 19,99 dolar talep ediyor. Bu şartlar düşünüldüğünde Amazon'un 15 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı söylenen hizmetinin büyük bir boşluğu dolduracağı söylenebilir.

Yeni abonelik sisteminin yıl sonuna kadar başlatılacağı ve şirketin şu an kaliteli müzik kütüphanesini büyütmek için plak şirketleriyle anlaşma hâlinde olduğu söyleniyor. Bu premium hizmet hakkında henüz detaylar netleşmedi fakat müziklerin CD kalitesinden daha iyi olması bekleniyor.

Konu hakkında Amazon tarafından resmi bir açıklamanın gelmediğini ve bilgilerin Amazon'a yakın kaynaklar tarafından sızdırıldığını da ekleyelim. Yeni abonelik sisteminin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.