Amazon, Ücretsiz Müzik Hizmeti Sunmayı Planlıyor

"Alexa, ücretsiz müzik çal." Amazon'un ücretsiz ve reklamlı bir müzik hizmeti başlatmak için planlar yaptığı söyleniyor. Billboard'a söylenenler doğruysa Amazon, küresel yayın lideri Spotify'la arasındaki rekabet tehdidini güçlendirecek gibi.

Amazon, ücretsiz ve reklamlı bir müzik hizmeti oluşturmayı planlıyor. Kaynaklara göre, dünyanın en büyük çevrimiçi ticaret şirketi ücretsiz müzik hizmetini Echo hoparlörlerinden sınırlı bir katalogla da olsa sunabilir. Hatta bu plan haftaya bile gerçekleşebilir. Ücretsiz müzik için lisans elde etmek isteyen Amazon, ilk olarak plak şirketlerine yayınlama başına ücret ödemeyi teklif etti. Amazon konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Bu plan Amazon'un müzik sektöründeki büyüyen gücünün altını çiziyor. Sonuçta Amazon, asıl işi olan ticaret kısmını desteklemek adına müşteri kazanmak için zararına satış yapabilecek bir dağıtımcı. Spotify'ın ise böyle bir lüksü yok. Sonuçta hissedarları, müzik odaklı halka açık şirketten kâr yapmak için Spotify'a baskı yapıyor.

Amazon şimdiye kadar, kısıtlı Prime Music hizmetini Prime aboneliklerini arttırmak için sunuyordu. Prime aboneliği bildiğiniz gibi ücretsiz kargo, Prime Video, Twitch Prime gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca Amazon, Sınırsız Amazon Music aboneliklerini Prime üyelerine aylık 7,99 olmak üzere yurt dışında aylık 9,99 dolara ve sadece Echo cihazlarından dinleyenlere de aylık 3,99 dolara sunuyor.

Şu anda Spotify ücretsiz hizmeti de olmasına rağmen aboneliklere bağlı olan tek büyük platform. Zaten Spotify da bu ücretsiz hizmet sunma cömertliğiyle kullanıcıları kendisine bağlıyor ve yeni abonelikler elde ediyor. Şu anda Spotify'ın 96 milyon abonesi ve 116 milyon ücretsiz hesaba sahip kullanıcısı var. Spotify'ın ücretsiz hizmeti kullanıcıları çekiyor. Çünkü dinleyiciler, her ne kadar şarkı sıralarını kontrol edemeseler de belirli albümleri ya da sanatçıları istedikleri an dinleyebiliyorlar.

Amazon, ödeme yapan kaç abonesi olduğunu belirtmedi. Ancak geçen yıl bazı raporlar 20 milyonun üzerinde olduğunu göstermişti. Bu sayının piyasaya öncülük eden akıllı hoparlörleri sayesinde artması bekleniyor.