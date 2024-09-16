Amazon'un sevilen kampanyalarından biri olan "Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları" kampanyasının son günü. Son güne özel ilginizi çekebilecek pek çok ürünü içeriğimizde sıralayıp detaylandırdık.

Amazon, "Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları" kampanyası boyunca pek çok üründe hatırı sayılır indirimler uyguladı. Aklınıza gelebilecek birbirinden farklı üründe uygulanan indirimlerin bugün son günü. Son güne özel akıllı saatten oyuncu kulaklığına kadar satın alabileceğiniz pek çok ürünü listeledik. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları bitmeden göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Ürünler:

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm, klasik tasarımı ve döndürülebilir çerçevesiyle dikkat çekiyor. 1.5 inç Super AMOLED ekranı, 480x480 çözünürlüğü ile canlı ve net görüntüler sunarken safir cam kaplama sayesinde ekran darbelere karşı bir hayli dayanıklı. 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunan Galaxy Watch 6, 47mm paslanmaz çelik kasası, 573 mAh bataryası ile 40 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Android ve iOS cihazlarla sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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Özellikle spor ve günlük kullanım için tasarlanmış ve güçlü özelliklere sahip olan Jabra Elite 4 kablosuz kulaklık, IP57 sertifikası sayesinde suya, toza ve tere karşı dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. Kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle dış sesleri büyük ölçüde azaltıyor ve HearThrough teknolojisi sayesinde ANC özelliği açık olsa bile duymanız gereken dış sesleri kesmiyor. 7 saat pil ömrüne sahip olan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte ANC kapalı iken 28 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Bluetooth 5.2 teknolojisi ile kolay bağlantı sağlarken, 4 mikrofonlu yapısı sayesinde net görüşmeler yapabilirsiniz.

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Stanley Go Quick Flip 0.70 Litre Termos, çift duvarlı vakum yalıtımı ile içecekleri 12 saate kadar soğuk, 40 saate kadar ise buzlu muhafaza edebilen bir termos olarak karşımıza çıkıyor. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde hem dayanıklı hem de hafif. Yalnızca 420 gram ağırlığında olması da onu taşınabilir kılıyor. İçecekleriniz sızdırmaz kilitli kapağı sayesinde içeceklerinizi güvenle muhafaza edebiliyorsunuz.

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TCL 50P635, 50 inç büyüklüğünde ve 4K Ultra HD çözünürlük sunan bir akıllı televizyon. İlk bakışta çerçevesiz yapısı göze çarpan detaylardan. HDR10 ve Dinamik Renk Geliştirme özellikleri sayesinde renkler daha canlı görünür; parlaklık ve kontrast ise optimize edilerek daha derin ve net bir izleme keyfi yaşayabilirsiniz. AIPQ 2.0 algoritması ile donatılan dört çekirdekli işlemcisi, görüntü ve ses kalitesini gerçek zamanlı olarak iyileştirir. Dolby Audio teknolojisi sayesinde, diyaloglar daha net ve sesler çok boyutlu bir derinlik kazanır.

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Logitech MX Master 3S, profesyonel iş akışınızı hızlandırmak için tasarlanmış ergonomik bir kablosuz mouse'tur. 8,000 DPI hassasiyetle donatılmış sensörü sayesinde cam dahil her yüzeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sessiz tıklama özelliği, %90 daha az ses çıkararak çalışma ortamında sessizliği korumanıza imkân tanır. MagSpeed kaydırma tekerleği ile saniyede 1.000 satır kaydırabilir ve işlerinizi hızla tamamlayabilirsiniz. 7 tuşunu Logi Options+ yazılımı ile özelleştirerek kendi iş akışınıza uygun hâle getirebilirsiniz. Şarj edilebilir bataryası, sadece 1 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım sağlar; tam şarjda ise 70 güne kadar kesintisiz kullanım imkânı sunar.

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Oral-B Vitality Pro şarjlı diş fırçası, manuel fırçalara kıyasla %100'e kadar daha fazla diş temizliği sağlıyor. 2D temizleme teknolojisi ile dişlerinizi derinlemesine temizleyebilir, fırçanın 3 farklı modu (Günlük Temizlik, Hassas ve Süper Hassas) sayesinde diş yapınıza en uygun fırçalama modunu seçebilirsiniz. Bataryasının şarj edilebilir olması ve fırça başlığının renk değişimi ile ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirtmesi, bu diş fırçasına has özelliklerden.

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HyperX Cloud II Gaming Kulaklık, 53mm sürücüleri ve dahili DSP ses kartıyla 7.1 sanal surround ses sunarak oyunlarda net ve güçlü ses deneyimi sağlar. Hafızalı köpük yastıkları ve ayarlanabilir kafa bandı sayesinde uzun kullanımlarda bile rahatlık sunar. Çıkarılabilir gürültü engelleyici mikrofonu, net iletişim imkânı tanırken pasif gürültü önleme özelliği dış sesleri minimuma indirir. Kablolu bağlantısı ile PC, Mac, PS4, Xbox One ve mobil cihazlarla uyumlu şekilde kullanabilirsiniz.

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Sade ve minimal bir çalışma sandalyesi arayanlar için ideal seçeneklerden biri olan Seduna Skagen Plus çalışma sandalyesi, Amazon'un "Günün Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ürünlerden biri. Krom kaplamalı metal ayaklar, çalışma sandalyesinin öne çıkan ilk özelliklerinden biri. Sırt ile birleşen ergonomik yapısı, masa başında geçirdiğiniz vaktin daha konforlu olmasını sağlıyor.

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