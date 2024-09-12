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"Bu içerik 12.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Hawk Gaming Chair FAB V4 oyuncu koltuğu, ergonomik tasarımı ile uzun saatler boyunca konforlu bir oyun deneyimi sunuyor. Yüksekliği ayarlanabilir yapısı ve yatırılabilir sırt desteği sayesinde vücut yapınıza en uygun pozisyonu bulabilirsiniz. Kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önler, böylelikle uzun süren oyun maratonlarınızdan daha uzun süre keyif alabilirsiniz.

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MSI FORCE GC20 V2 gamepad, ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli oyun seanslarında rahat bir kullanım sunuyor. Kablolu bağlantı özelliği ile gecikmesiz ve kesintisiz bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Değiştirilebilir D-pad kapakları ve çift titreşim motoru ile oyunlarda daha hassas kontrol ve geri bildirim sağlar.

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Razer DeathAdder Essential kablolu oyun faresi, 6.400 DPI optik sensörü ile hassas ve akıcı bir kontrol sunuyor. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun oyun seanslarında bile rahat bir kullanım sağlar. Dayanıklı yapısı ve 5 programlanabilir tuşu ile oyun performansınızı artırmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda 5 Hyperesponse düğmesi 10 milyon tıklamaya kadar dayanır.

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TP-Link Archer, AX1800 Mbps hız desteği ile yüksek hızlı internet bağlantısı sunarak kesintisiz bir deneyim yaşamanızı sağlar. Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde daha geniş kapsama alanı elde edebilir ve düşük gecikme süreleri ile cihazlarınızın performansını artırabilirsiniz. Ayrıca VoIP telefon desteği ile internet üzerinden yüksek kaliteli sesli görüşmeler yapabilirsiniz.

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Oyuncu ekipmanlarından bahsetmişken kulaklıklığı listemize eklemeseydik olmazdı. Anker Soundcore Space One ile gelişmiş gürültü engelleme sayesinde kalabalık ortamlarda bile sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü ses ve LDAC desteği ile müziğin her detayını duyabilirsiniz. ANC modunu açarak 40 saate kadar, kapatarak ise 55 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Konforlu tasarımı sayesinde uzun süre rahatça kullanabilir ve 5 farklı şeffaflık modu ile çevredeki sesleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

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ASUS TUF Gaming VG279QM, 27 inç boyutunda HDR destekli bir oyuncu monitörü olarak karşımıza çıkıyor. 280Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi ile ultra akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. G-Sync ve ELMB Sync teknolojisi sayesinde ekran yırtılmalarını ve bulanıklıkları önleyebilirsiniz. IPS paneli ile geniş izleme açıları ve canlı renkler sağlar. Monitörün ergonomik tasarımı ile yüksekliği ayarlayabilir, eğim ve döndürme özelliklerini kullanarak rahat bir görüş açısı elde edebilirsiniz.

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