Amazon'da 2-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı.

2 Eylül’de başlayan ve 16 Eylül’e kadar devam edecek indirimlerde, kitaptan elektronik aletlere, pek çok markada ve kategoride özel fırsatlar ve indirimler sizleri bekliyor.

Henüz Amazon Prime üyesi değilseniz indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

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Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında alabileceğiniz kitapların kategorileri şöyle:

Okulların açılmasına sayılı günler kala hem öğrenciler hem de ebeveynler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yeni bir eğitim yılına hazırlanırken başarılı bir başlangıç yapmak için tabii ki kitaplar en büyük yardımcımız! Biz de sizler için her kategoriden kitapları listeledik.

Çok Satan Kitaplarda İndirimler!

Yeni Çıkan Kitaplarda Fırsatlar!

Yabancı Dilde Kitaplar Burada!

Kaçırmamanız Gereken Popüler Setler!

Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli kitaplar ise şöyle:

İndirimler bunlarla da sınırlı değil. Amazon'da binlerce popüler kitapta 4 al 3 öde kampanyası sizleri bekliyor.

Bu kampanya kapsamında alabileceğiniz bazı indirimli kitaplar şöyle:

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