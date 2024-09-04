Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda Bugün Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Devam eden Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında pek çok ürün indirimli fiyatı ile satılıyor. Bu ürünleri merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.

2-16 Eylül tarihleri arasında sürecek olan Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları tüm hızıyla devam ediyor. Bu indirimler kapsamında gözümüze çarpan bazı fırsat ürünlerini sizler için araştırdık. İçeriğimize göz atıp bu ürünler hakkında bilgi sahibi olabilir, ihtiyacınız olanları sepetinize ekleyebilirsiniz. Fırsatlardan yararlanmak için, henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

''Bu içerik 4.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Oyuncu monitörleri arasında en çok satılan ürünlerin başında gelen LG 27GR75Q-B UltraGear 27'' Gaming Monitör, kampanya kapsamındaki indirimiyle 7.299 TL fiyatı ile satılıyor.

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İndirimde olan bütün monitörlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çok sert fırçaladığınızda sinyal verip sizi uyaran 360° diş eti basınç kontrol özelliğine sahip olan Oral-B Pro3-3900 Diş Fırçası, 2.699 TL olan fiyatından %16 indirimle 2.258 TL' ye düştü.

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360 Hz yenileme hızı, 0.03 ms tepki süresi ve 2K çözünürlüğe sahip olan Samsung Odyssey OLED G6 Oyuncu Monitörü, oyun oynama deneyiminizi üst seviyelere çıkarabilecek bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. 28.999 TL fiyatla satılırken, %14 indirim fırsatıyla şu an sadece 24.999 TL.

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Gelişmiş sağlık, güvenlik ve aktivite özellikleri ile ihtiyaç duyduğunuz her anda yardımınıza koşacak olan Apple Watch Series 9, toz ve suya karşı oldukça dayanıklı olarak üretiliyor. Bu ürün, 40.799 TL olan eski fiyatına %12 oranında uygulanan indirim sayesinde 35.999 TL fiyata düşmüş durumda.

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Oyuncu koltukları arasında en çok tercih edilenler arasında zirvede yer alan Hawk Gaming Chair Fame Gold Oyuncu Koltuğu, %28 oranındaki indirim fırsatı sayesinde şu an 6.499 TL fiyatla satılıyor.

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Bir milyar renk tonuyla her detayı görebilmeniz için gerçekçi varyasyonlar sunan Samsung UE55CU8000UXTK 4K Smart TV, 3 boyutlu çevresel ses özelliği sayesinde sizi tamamen saran bir ses deneyimi yaşamanıza imkan sağlıyor. 27.990 TL olan eski fiyatının yerine, %22 indirimle 21.799 TL' ye satışta.

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Intel Core i5-14500HX işlemci, 32GB DDR5 Ram ve NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı ile oyun bilgisayarı arayanlar için ideal bir seçenek olabilecek HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, Prime üyelere özel 39.799 TL olan fiyatı ile listemizde yer alıyor.

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İndirimde olan bütün dizüstü bilgisayarları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni M3 çipiyle performansı ve verimliliği üst seviyelere çıkaran MacBook Air Laptop, hem profesyonel hem de günlük kullanım için oldukça ideal bir seçenek. Şu anda %10 indirimi ile 39.499 TL' ye satılıyor.

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Telefon veya tabletlerinizin yanında uyumlu tüm cihazları 2,5 kata kadar daha hızlı şarj edebilen TP-Link Tapo P300, %21 oranındaki indirimi uygulandığında 988 TL fiyatla satışa sunuluyor.

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5 GHz bandında 867 Mbps ve 2,4 GHz bandında 300 Mbps Wi-Fi hızı sunan TP-Link Archer VR400, çevrimiçi etkinliklerinizdeki gecikmeleri tamamen ortadan kaldırır. 1.699 TL olan eski fiyatına uygulanan %10 indirim sayesinde bu ürün, 1.528,99 TL fiyatla Amazon'da satılıyor.

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Oyun dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam eden bir ürün olan Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu; 1440p çözünürlük sunanarken, 120 FPS’e kadar da destek sağlayabiliyor. Sahip olduğu %4 oranındaki indirimi sayesinde şu an satış fiyatı 14.749 TL.

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