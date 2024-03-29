Amazon, avuç içinin kredi kartı veya kimlik gibi kullanılmasını sağlayan "Amazon One" uygulamasını duyurdu. ABD'de erişime açılan uygulama, açıkçası çok da gerekli değil.

E-ticaret devi Amazon, çok ilginç bir mobil uygulama yayımladı. "Amazon One" olarak isimlendirilen bu uygulama, avuç içinizi bir kredi kartı veya kimlik olarak kullanabilmenizi sağlıyor. Peki bu uygulama, bu imkânı nasıl sunuyor?

Uygulamanın temelinde, avuç içinin taranması ve bunun kodlara işlenip, şifrelenmesi yatıyor. Kullanıcı, avuç içini tarattıktan sonra Amazon'un yapay zekâ destekli algoritması, bu taramayı kayır altına alıp şifreli AWS sunucularına gönderiyor. Kullanıcı, ikinci aşamada yaptığı taramayı ne olarak kullanacağına karar veriyor. Dileyen kullanıcı kredi kartı bilgisini, dileyen kullanıcı ise kimlik bilgilerini girebiliyor. Böylelikle süreç tamamlanmış oluyor. Diyelim ki bir kafeye gittiniz ve orada da Amazon One kullanılıyor. Avuç içinizi yetkili personelin göstereceği cihaza okutup, ödemenizi yapacaksınız.

Henüz Türkiye'de bulunmuyor

ABD'de erişime açılan Amazon One uygulaması, şimdilik sadece iOS ekosistemi için kullanılabiliyor. Uygulama, henüz Türkiye'de erişime açık değil. Bunun bir gün değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz.

Amazon'un hayata geçirdiği proje dikkat çekici olsa da gerçekten gerekli olup olmadığı konusu tartışmalı. Çünkü zaten telefonların NFC özellikleri ve akıllı saatler, kolayca ödeme yapılmasını sağlıyor. Öte yandan; kredi kartları ve kimlikler de artık temassız iletişim özelliğine sahipler. Hâl böyleyken neden avuç içini okutalım ki?

Amazon One için hazırlanan tanıtım videosu: