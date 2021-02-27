Amazon Ormanları Facebook'ta Satışa Çıkarılıyor

BBC Brezilya'nın yayınladığı bir habere göre, ülkenin koruma altında olan milli parkları ve yerliler için ayrılan toprakları, Facebook Marketplace üzerinden illegal bir şekilde reklam verilerek satılıyor. Kimilerinin büyüklüğünün bin futbol sahasını bulduğu bu araziler, çoğu zaman yakılıp ormansızlaştırılarak satışa çıkarılıyor.

Amazon yağmur ormanları, yalnızca sınırları içerisinde bulunduğu ülkeler için değil, tüm dünya için kritik bir alan. Gezegenimizin en fazla türe ev sahipliği yapan bölgesi olan Amazon ormanları, aynı zamanda 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

Ancak ne yazık ki Amazon ormanları ciddi bir ormansızlaşma riski ile karşı karşıya. Yasadışı yollarla ormanlık bölgelerde ağaç kesen ya da yangınlar çıkartan kimseler sebebiyle her yıl Amazon ormanlarının kilometrelerce alanı yok oluyor. Yalnızca geçtiğimiz yılın ilk üç ayında bile New York şehrinden daha büyük bir alanın yok edildiği düşünülüyor ve bu da sorunun ne kadar ciddi olduğunu anlamaya yetiyor. BBC Brezilya'nın paylaştığı bir habere göre ise Amazon'u ormansızlaştıran bu kimseler, bir de üstüne arazileri Facebook Marketplace üzerinden satışa çıkarıyor. Satışa çıkarılan kimi arazilerin büyüklüğü ise binlerce futbol sahası genişliğinde.

Facebook bir şey yapmamayı seçti:

Ormanların yasadışı bir şekilde platformda satıldığı bilgisi üzerine açıklama yapan Facebook, 'yerel makamlarla çalışmaya hazır olduğunu' söylese de platformunda yasadışı satışlar gerçekleştirilmesine doğrudan müdahale etmemesi sebebiyle eleştiriliyor. Facebook Marketplace'de listelenen satılık Amazon arazilerini konum olarak Brezilya'yı seçen ve Portekizce 'orman' gibi kelimelerle birkaç basit arama yapan herkes bulabiliyor.

Konuyla ilgili bir diğer can sıkıcı iddia ise Brezilya'da hükümetin bu satışların önüne geçme noktasında çok da istekli olmadığı iddiası. İddialara göre hükümet, satışları gizliden gizliye destekliyor. Amazon'da işgal ettiği yerleri ağaçları yakarak tarım arazisi diye satışa çıkaran bir kişi ile kimliklerini gizleyerek bir görüşme gerçekleştiren BBC, şahsın kendilerine 'Devlet yetkililerinin denetlemesi riski bulunmuyor' sözleriyle araziyi pazarladığını belirtiyor.

Tüm bu arazilerin satılması, yakılması ve ormansızlaşması durumundan kötü etkilenen yerli halk, hem Facebook'u hem de hükümet yetkililerini geçerli adımlar atmaları için göreve çağırıyor.