Uzmanlara Göre Türkiye, Tropikal İklime Geçiş Yaptı

Aralık ayında artan sıcaklıklar nedeniyle küresel ısınmanın etkileri daha da görülmeye başlandı. Henüz yapraklarını dökmemiş ağaçların tekrar çiçek açması, uzmanlar tarafından ülkenin tropikal iklime doğru ilerlediğinin bir göstergesi olarak tanımlandı.

İstanbul’da uzun süredir, aralık ayında görülmemiş bir sıcaklık yaşanıyor. Durum o kadar ciddi bir boyut aldı ki henüz yapraklarını dökmemiş ağaçlar bile yeniden çiçek açmaya başladı. Ancak durum sadece İstanbul genelinde değil, bütün dünyada yaşanıyor.

Hürriyet'ten Emre Eser'in hazırladığı habere göre Prof. Dr. Murat Türkeş ve Prof. Dr. Doğanay Tolunay, küresel ısınmadan en çok etkilenen bölgelerden birisi olan İstanbul hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İki profesör de Türkiye ikliminin artık değiştiğini ve yavaş yavaş tropikal iklime doğru geçiş yaptığımızı dile getirdi.

Aralık ayında yaşanan sıcaklık, tropikal iklime geçtiğimizin göstergesi

Sürekli artan sıcaklıkların İstanbul’un biyolojik ritmini bozduğunu dile getiren Klimatolog ve Meteorolog Prof. Dr. Murat Türkeş, bahar aylarının artık yaşanmadığını ve bu durumun özellikle tarım için son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi. Profesör, konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi; “Daha önce şubat başında ağaçlar çiçek açtığında durum değişiyor diyorduk. Ama aralıkta yaşanması artık tropikal iklime geçtiğimizin göstergesi.”

“Küresel ısınmayı anlamak için buzullara bakmaya gerek yok”

İstanbul Üniversitesi Ormancılık Fakültesi’nde görev alan Prof. Dr. Doğanay Tolunay ise küresel ısınmanın farkına varmak için buzullara bakmaya ihtiyaç kalmadığını, sokağa çıktığımızda bu etkilerin çok kolay bir şekilde gözlemlenebilecek duruma geldiğini dile getirdi.

Türkiye’de iklim rejiminin değiştiğini dile getiren Tolunay, ülkenin subtropikal iklime geçtiğinin altını çizdi. Ağaçların 10 derecenin altında yaprak döktüğünü, 10 derecenin üstünde ise çiçek açtığı göz önünde bulundurulduğu zaman, ağaçların aralık ayında çiçek açmasının son derece anormal olduğunu belirtti.

Tolunay, Türkiye’yi etkisi altına alan küresel ısınma hakkında şu ifadelerde bulundu; "Türkiye’de iklim rejimi değişti. Bunun etkilerini ekonomide, tarımda, sanayide ve turizmde de göreceğiz. Acil uyum planları yapmamız önlemler almamız şart. Uzun süreli yağışsız ve uzun süreli şiddetli yağışların olduğu zamanlara geçiyoruz. Kuraklık artık farklı bir boyuta geldi.”