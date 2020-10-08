Amazon Prime Üyelerine Özel 30 TL İndirim Kampanyası Başladı

Eylül ayında Tükiye'de Prime hizmetini sunmaya başlayan Amazon, üyelere özel ilk kampanyasını duyurdu. Bu kampanya sayesinde Amazon Prime üyeleri, mobil uygulamadan yapacakları 120 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim kazanıyorlar.

Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'deki kullanıcılara sunulan Amazon Prime servisi, ayda 7,90 TL'lik sabit abonelik ücreti garantisi ile Prime Video, Prime Gaming ve hızlı teslimat hizmeti vadediyor. Prime üyeliğinin bir diğer güzel yanı ise Amazon'un düzenlediği özel kampanyalar.

Amazon Prime üyeleri, 13-14 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek Prime Day etkinliği kapsamında, pek çok ürüne gerçek indirim ve kampanyalar ile ulaşabilecekler.

Amazon Prime 120 TL üzeri 30 TL indirim kampanyasına nasıl katılım sağlanır?

Adım #1: Amazon Shopping mobil uygulamasını indirin: Android iPhone (iOS)

Amazon Shopping mobil uygulamasını indirin: Adım #2: Eğer yoksa Amazon Prime hesabı oluşturun ve giriş yapın: Amazon Prime aylık abonelik ücreti 7,90 TL; Prime Video, Prime Gaming, hızlı teslimat ve bunun gibi kampanyaları da ücrete dahil.

Eğer yoksa Amazon Prime hesabı oluşturun ve giriş yapın: Adım #3: Satıcının Amazon olduğu ürünleri sepetinize ekleyin,

Satıcının Amazon olduğu ürünleri sepetinize ekleyin, Adım #4: Sepetinize gidin ve promosyon kodu bölümüne: AMZNPR30 kodunu girin; 120 TL üzerin alışverilerde 30 TL indirim kazanın.

Sepetinize gidin ve promosyon kodu bölümüne: kodunu girin;

Amazon'un Prime ile birlikte gerçek anlamda indirimli ve avantajlı ürünleri sunduğunu söyleyebiliriz. Bu kampanya haricindeki Amazon alışverişlerinizde ise eğer Prime logolu ürünleri satın alırsanız, standart kullanıcılara göre daha düşük ücretler ödemeniz mümkün. Üstelik aldığınız ürünler, ertesi gün adresinize teslim edilme garantisi ile servis ediliyor.