Amazon'un Prime abonelerine özel indirimler sunduğu Amazon Prime Day etkinliğine bu yıl ilk kez Türkiye de katılacak. Üstelik ücretsiz deneme sürümünde olan Prime aboneleri de indirimden faydalanabilecekler.

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, her yıl düzenlediği Amazon Prime Day etkinliğini bu yıl 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek ve Türkiye, bu yıl ilk kez Amazon Prime Day indirimlerinin sunulduğu ülkeler arasında yer alacak.

Amazon, Prime abonelerine özel olarak gerçekleştirilen Amazon Prime Day etkinliğinde tüm kategorilerdeki binlerce üründe birbirinden dikkat çekici indirimler sunuyor. Amazon Prime servisinin Türkiye’de kullanıma sunulmasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşecek etkinlik, Amazon Prime’ın sunduğu avantajların daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olabilir.

Amazon Prime Day indirimlerinden faydalanmak için bir aylık ücretsiz deneme sürecini başlatabilirsiniz

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece 00:00’da başlayacak olan Amazon Prime Day etkinliği, 14 Ekim 23:59’da sona erecek. Amazon Prime aboneleri amazon.com.tr/primeday adresini ziyaret ederek iki gün boyunca devam edecek özel indirimlere ulaşabilecekler.

Eğer Amazon Prime Day indirimlerinden faydalanmak istiyor ancak henüz Prime aboneliğine sahip değilseniz buraya tıklayarak Amazon Prime’ın 1 ay ücretsiz deneme sürecini başlatabilir, böylece hem Amazon Prime Day indirimlerinden faydalanabilir hem de Prime servisinin sunduğu Prime Gaming, Prime Video gibi diğer hizmetlere erişim sağlayabilirsiniz.

Amazon Prime Day bu yıl ilk kez Türkiye'de

"

Türkiye’nin de ilk kez Amazon Prime Day indirimlerinden faydalanabilecek olması hakkında konuşan Amazon Türkiye Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime ayrıcalıklı üyelik hizmetinin Türkiye lansmanından sadece haftalar sonra, Amazon Prime Day’i ilk kez Türkiye’de uygulayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İndirimler, eğlence ve alışverişin en iyi versiyonunu sunan Prime üyeliğini başlatmak için Prime Day’in yılın en iyi zamanı olduğunu düşünüyoruz. 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day öncesinde üyelere özel indirimler, dünya standartlarında eğlence hizmetleri ve çok daha fazlası ile ilgili açıklayacağımız detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin.” ifadelerini kullandı.

Amazon Türkiye, erken indirim kampanyası başlattı

Prime abonelerini Amazon Prime Day etkinliğine hazırlamak isteyen Amazon, pek çok kategoride erken indirim fırsatı sunmuş durumda bu sayede Prime aboneleri moda, kulak ve hoparlör, ışıklandırma ve elektrik ekipmanları, termos gibi kategorilerde dikkat çeken indirim ve diğer fırsatlardan yararlanabiliyorlar.

Amazon’un açıklamasına göre Amazon Prime Day etkinliğini bugüne kadar yalnızca ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İralya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya’daki Prime abonelerine sunulurken; bu yıl listeye Türkiye ve Brezilya da eklendi.