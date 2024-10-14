Amazon'un dikkat çeken Prime Alışveriş Festivali kampanyasının bugün son günü. Kampanya bitmeden ilginizi çekebilecek ürünleri listeledik.

Amazon'un Prime üyelerine özel başlattığı Prime Alışveriş Festivali, bugün son gününde. 8 - 14 Ekim tarihleri arasında devam eden bu kampanyanın bitmesine saatler kala sepetinize eklemek isteyeceğiniz ürünleri sıraladık.

Elektronikten kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride devam eden bu kampanya, Amazon Prime müşterilerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

"Bu içerik 14.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Prime Alışveriş Festivali'nden sepetinize eklemek isteyeceğiniz ürünler:

Amazon'un Prime Alışveriş Festivali kapsamında göze çarpan ilk ürünlerden biri olan Huawei Freebuds SE 2 kablosuz kulaklık, 40 saate varan pil ömrü sunuyor. tek bir şarj ile 9 saate varan dinleme süresi olan kulaklık, toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Bluetooth 5.3 bağlantısının olduğunu da belirtelim.

Ürünü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley klasik vakumlu çelik termos, çorba, kahve veya çayı 40 saate kadar sıcak veya 35 saate kadar soğuk tutuyor. Paslanmaz çelikten üretilmesi de onu daha dayanıklı hâle getiriyor. Sızdırmaz kapaı sayesinde içeceklerinizi güvenle muhafaza edebiliyorsunuz. Ayrıca bulaşık makinesinde de rahatlıkla yıkanabilir.

Ürünü Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kişisel bakım kategorisinde tercih edilen markalardan biri olan Philips, çok fonksiyonlu erkek bakım seti ile Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde yer alıyor. Yüz, saç ve vücut için hem ıslak hem de kuru olarak kullanabileceğiniz bakım setinde bıçaklar, yağ veya herhangi farklı bir bakım gerektirmez. Böylece bıçaklar ilk günkü gibi keskin kalır.

Ürünü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung M7 LS43DM702UUXUF 43 inç monitör, 4K UHD çözünürlük, HDR10 desteği ve 60Hz yenileme hızıyla keskin görüntüler sunar. Tizen işletim sistemi sayesinde bağımsız bir TV gibi çalışabilir ve dahili hoparlörleriyle multimedya deneyimi sağlar. USB-C ve HDMI bağlantıları çoklu cihaz desteği sunarken, Samsung Gaming Hub ile bulut üzerinden oyun oynama imkânı da bulunur.

Ürünü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklamanız yeterli.

Microsoft Xbox 9. Nesil oyun kolu, modern bir tasarıma sahip ve ergonomik yapısıyla konforlu bir oyun deneyimi sunuyor. Üzerindeki kaymaz yüzey ve hibrit D-pad sayesinde hassas kontroller tamamen elinizde. Özel paylaşım düğmesi ile ekran görüntüsü ve video kaydı kolayca yapılabilir. Bluetooth desteği, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Android ve iOS cihazlarla uyumlu olmasını sağlar.

Ürünü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklamanız yeterli.

Apple Watch 9, hem hücresel veri hem de GPS özellikleri sayesinde çok yönlü bir akıllı saat. Uyku takibi, kalp atış hızı, EKG ve düşme algılama özellikleri ile sağlık kontrolünüzü farklı şekillerde takip edebilirsiniz. Aynı zamanda her zaman açık ekranı ile kolunuzu kaldırmadan saate bakabilir ve bunun yanında kandaki oksijen miktarını kolaylıkla görebilirsiniz. Apple cihazlarınız ile eşzamanlı çalıştığı için ekstra bir kurulum gerektirmez.

Ürünü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklamanız yeterli.

Oyun ve iş için uygun olan ve güçlü bir dizüstü bilgisayarlar arasında yerini alan MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR, 13. nesil Intel Core i7-13620H işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD depolama ile yüksek performans sunar. 15.6 inç, 144 Hz yenileme hızına sahip Full HD IPS ekranı ile akıcı görüntüler elde edilirken, NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı (8 GB GDDR6) oyunlarda ve grafik işleme görevlerinde etkileyici bir performans sağlar.

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Taşınabilir depolama kategorisinin öne çıkan isimlerinden biri olan Toshiba, 2 TB depolama sunan ve USB 3.2 bağlantı hızı barındıran taşınabilir hard disk ile 5 Gbps'ye kadar hızlı veri aktarım hızı sunuyor. Windows ve Mac cihazlarla uyumludur, aynı zamanda ekstra bir yazılım kurmanıza gerek yoktur. Kabloyu cihazınıza ve taşınabilir diske bağladıktan sonra verilerinizi kolayca depolayabilirsiniz.

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Hawk, bu oyuncu koltuğunda terlemeyi önleyen malzeme kullanıyor. Uzun süren oyun maratonlarında veya çalışma temposunda terlemeden zaman geçirebilirsiniz. Ergonomik yapısı ile boyun, bel ve bacak ağrılarının önüne geçer.

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HP 15 Dizüstü Bilgisayar, günlük kullanım ve ofis işleri için uygun özellikler sunan bir modeldir. 11. nesil Intel Core i3-1115G4 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB SSD ile hızlı ve verimli performans sağlar. 15,6 inç Full HD ekran, geniş ve net görüntüleme deneyimi sunar. FreeDOS işletim sistemiyle gelen laptop, kullanıcıların tercih ettikleri işletim sistemini yüklemelerine olanak tanır. Hafif yapısı ve şarj edilebilir pili, hareket halindeyken kolay taşınabilirlik ve uzun süreli kullanım imkanı sunar.

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