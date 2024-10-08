Amazon'da 8-14 Ekim tarihleri arasında Prime üyelerine özel 2. kitaba %50 indirim var. Fırsatlardan yararlanmak için hadi içeriğimize!

8 Ekim’de başlayan ve 14 Ekim’de sona erecek indirimlerde, farklı türlerdeki kitaplarda özel fırsatlar ve indirimler sizleri bekliyor.

Henüz Amazon Prime üyesi değilseniz indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

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Amazon’da klasiklerden son zamanların popüler kitaplarına birçok kitapta Prime üyelerinin faydalanabileceği indirimler bulunuyor.

İndirimler kapsamında alacağınız 2. ürüne %50 indirim uygulanıyor. Bugün başlayan ve 14 Ekim’e kadar sürecek olan fırsatları kaçırmayın deriz.

İndirimli kitapları alabileceğiniz bazı kategoriler şu şekilde:

Bu kampanya kapsamında alabileceğiniz bazı indirimli kitaplar şöyle:

2. kitaba %50 İndirim kampanyası kapsamında daha fazla indirimli kitap görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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