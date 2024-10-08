8 Ekim’de başlayan ve 14 Ekim’de sona erecek indirimlerde, farklı türlerdeki kitaplarda özel fırsatlar ve indirimler sizleri bekliyor.
Henüz Amazon Prime üyesi değilseniz indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Amazon’da klasiklerden son zamanların popüler kitaplarına birçok kitapta Prime üyelerinin faydalanabileceği indirimler bulunuyor.
İndirimler kapsamında alacağınız 2. ürüne %50 indirim uygulanıyor. Bugün başlayan ve 14 Ekim’e kadar sürecek olan fırsatları kaçırmayın deriz.
İndirimli kitapları alabileceğiniz bazı kategoriler şu şekilde:
Bu kampanya kapsamında alabileceğiniz bazı indirimli kitaplar şöyle:
- Cesur Yeni Dünya- Aldous Huxley
- Atomik Alışkanlıklar- James Clear
- Martin Eden- Jack London
- İnsanlığımı Yitirirken- Osamu Dazai
- Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler- Matt Haig
- Normal İnsanlar- Sally Rooney
- Beyaz Geceler- Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
- Martı Jonathan Livingston: Bir Öykü- Richard Bach
- Algernon'a Çiçekler- Daniel Keyes
- Taş Kâğıt Makas- Alice Feeney
2. kitaba %50 İndirim kampanyası kapsamında daha fazla indirimli kitap görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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