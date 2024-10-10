Amazon Prime Alışveriş Festivali 8 Ekim’de başlamıştı. Biz de bu fırsatlar kapsamında her kategorinin indirimlerini derledik.

Prime Alışveriş Festivali kapsamında bilgisayardan ev eşyalarına, gıdadan kişisel bakıma birçok üründe ve kategoride kaçırılmayacak fırsatlar başladı.

Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilir, her kategoriden size özel olarak seçtiğimiz indirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Prime Fırsatları'nda yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bilgisayar

Bilgisayar ekipmanları, dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve daha fazlasının bulunduğu bilgisayar kategorisinde yüzleri güldürecek indirimler bulunuyor.

Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Cep Telefonu- Akıllı Saat

Cep telefonu almak için uygun bir zaman arıyorsanız şimdi tam sırası! Bu kategoride cep telefonlarının yanı sıra akıllı saatleri de indirimli fiyatlara bulmanız mümkün.

Cep telefonu- Akıllı saat kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Cep telefonu- Akıllı saat kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Mutfak

Mutfakta yemek yapmamızı kolaylaştıran robotlardan çay saatlerinizi keyifli hale getirecek çaycılara birçok üründe indirimin bulunduğu mutfak kategorisi içeriğimizde yerini alıyor.

Mutfak kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfak kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Ev ve Yaşam

Mutfakta lazım olabilecek ürünlerin yanı sıra evimizde de bize yardımcı olacak birçok ürün bulunuyor. Ev ve yaşam kategorisinde süpürgeden ütüye aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.

Ev ve Yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Ev ve Yaşam kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

TV ve Ev Sineması

TV ve Ev Sineması kategorisi evinde sinema keyfi yaşamak isteyenlerin bakması gereken bir kategori. Geniş ekranlı televizyonların ve istediğiniz yere yansıtarak kullanabileceğiniz projektörlerin bulunduğu bu indirimleri kaçırmayın deriz.

TV ve Ev Sineması kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

TV ve Ev Sineması kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Kişisel Bakım ve Kozmetik

Diş sağlığınıza iyi gelebilecek şarjlı bir diş fırçası ya da bir saç şekillendirici arıyorsanız kişisel bakım kategorisi altındaki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel bakım kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Ofis ve Kırtasiye

Hem iş için hem okul için kullanabileceğiniz ürünlerin bulunduğu bu kategoride de indirimler sizleri bekliyor.

Ofis ve Kırtasiye kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Ofis ve kırtasiye kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Süpermarket Ürünleri

Bittikçe almamız gereken süpermarket ürünlerinde de gözle görülür indirimler bulunuyor. Gıda, temizlik ve daha fazlasında bir ihtiyacınız varsa sizin için seçtiğimiz fırsat ürünlerine bir bakın.

Süpermarket ürünleri kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Süpermarket kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Evcil Hayvan

Son olarak bu indirimlerde patili dostlarımızı da unutmadık. Onların rahat etmesini ve eğlenmesi sağlayacak ürünlerle dolu bu kategoriyi incelemek üzere sizi aşağı alalım.

Evcil Hayvan kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Evcil hayvan kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

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