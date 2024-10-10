Prime Alışveriş Festivali kapsamında bilgisayardan ev eşyalarına, gıdadan kişisel bakıma birçok üründe ve kategoride kaçırılmayacak fırsatlar başladı.
Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilir, her kategoriden size özel olarak seçtiğimiz indirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Prime Fırsatları'nda yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bilgisayar
Bilgisayar ekipmanları, dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve daha fazlasının bulunduğu bilgisayar kategorisinde yüzleri güldürecek indirimler bulunuyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgisayar kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- MSI THIN 15 B12VE-1625XTR Dizüstü Bilgisayar
- ASUS TUF F15- FX507ZC4-HN211W Gaming Dizüstü Bilgisayar
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
- Huawei Matebook 16s
- Acer Aspire 3 A315-510P-38X0 Dizüstü Bilgisayar
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet
- SteelSeries Arctis 7+ Wireless Gaming Kulaklık
- HyperX Cloud II Oyuncu Kulaklığı
Cep Telefonu- Akıllı Saat
Cep telefonu almak için uygun bir zaman arıyorsanız şimdi tam sırası! Bu kategoride cep telefonlarının yanı sıra akıllı saatleri de indirimli fiyatlara bulmanız mümkün.
Cep telefonu- Akıllı saat kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Cep telefonu- Akıllı saat kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Samsung Galaxy A24 Akıllı Cep Telefonu
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
- Apple Watch SE 2. Nesil Akıllı Saat
- Apple Watch Series 9
- HUAWEI WATCH Fit 3
- Redmi Note 13
- Samsung Galaxy S24 Plus
Mutfak
Mutfakta yemek yapmamızı kolaylaştıran robotlardan çay saatlerinizi keyifli hale getirecek çaycılara birçok üründe indirimin bulunduğu mutfak kategorisi içeriğimizde yerini alıyor.
Mutfak kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Mutfak kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt
- Delonghi Multigrill Izgara Tost Makinesi
- Karaca Tea Break Çay Makinesi
- Karaca Glass Tea XL 2in1 Cam Çay Makinesi
- Tefal GC191E Toast Expert Elektrikli Izgara ve Tost Makinesi
- Philips HR3030/00 5000 Serisi Blender
- Karaca Hatır Hüp Düet Aroma Türk Kahvesi Makinesi
- Philips HD9243/90 Airfryer
- Homend Grilliant 1356H Inox Gövdeli Döküm Plakalı Tost ve Izgara Makinesi
Ev ve Yaşam
Mutfakta lazım olabilecek ürünlerin yanı sıra evimizde de bize yardımcı olacak birçok ürün bulunuyor. Ev ve yaşam kategorisinde süpürgeden ütüye aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.
Ev ve Yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Ev ve Yaşam kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- PHILIPS XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge
- Philips XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus Akıllı Robot Süpürge
- TP-Link Tapo RV30 Plus, LiDAR Navigasyonlu 4200PA Robot Süpürge ve Paspas
- Tefal FV5695 Turbo Pro Buharlı Ütü
- Philips Hue Play White and Colour Ambiance Smart Light Bar Extension
TV ve Ev Sineması
TV ve Ev Sineması kategorisi evinde sinema keyfi yaşamak isteyenlerin bakması gereken bir kategori. Geniş ekranlı televizyonların ve istediğiniz yere yansıtarak kullanabileceğiniz projektörlerin bulunduğu bu indirimleri kaçırmayın deriz.
TV ve Ev Sineması kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
TV ve Ev Sineması kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV
- Samsung QE65QN90DATXTK 65" 165 Ekran Neo QLED 4K Smart TV
- TCL75T8BGTV 144HZ QLED 4K UHD 75INC UYDULU GOOGLE TV
- Samsung QE55QN700CTXTK 55" 140 Ekran Neo QLED 8K Smart TV
- Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player
- ONVO 50'' Ultra HD Android 13 Smart Led TV
- Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı
Kişisel Bakım ve Kozmetik
Diş sağlığınıza iyi gelebilecek şarjlı bir diş fırçası ya da bir saç şekillendirici arıyorsanız kişisel bakım kategorisi altındaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Kişisel bakım kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti
- Philips Lumea Lazer Epilasyon
- Philips 5000 Serisi Saç Düzleştirici
- Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set
- Braun Series 9 PRO+ 9577cc Islak & Kuru Tıraş Makinesi
- Arzum Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici
Ofis ve Kırtasiye
Hem iş için hem okul için kullanabileceğiniz ürünlerin bulunduğu bu kategoride de indirimler sizleri bekliyor.
Ofis ve Kırtasiye kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Ofis ve kırtasiye kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Vasagle Masa L Şekilli Bilgisayar Masası
- Seduna Thunder Pro Yönetici Koltuğu
- North Bayou Nb F160-FP Çift Kol 17-27" Monitör Tutucu Ve Laptop Standı
- UGREEN Dizüstü Bilgisayar Standı
Süpermarket Ürünleri
Bittikçe almamız gereken süpermarket ürünlerinde de gözle görülür indirimler bulunuyor. Gıda, temizlik ve daha fazlasında bir ihtiyacınız varsa sizin için seçtiğimiz fırsat ürünlerine bir bakın.
Süpermarket ürünleri kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Süpermarket kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Seçili P&G Ürünlerinde 300 TL’ye 100 TL İndirim
- Dermokozmetik ve parfümde 2. Ürün %20
- Sağlık ve kişisel bakımda 2. Ürün %50 indirimli
- Süpermarket ürünlerinde 4 al 3 öde
- Cilt ve saç bakımında 3 al 2 öde
Evcil Hayvan
Son olarak bu indirimlerde patili dostlarımızı da unutmadık. Onların rahat etmesini ve eğlenmesi sağlayacak ürünlerle dolu bu kategoriyi incelemek üzere sizi aşağı alalım.
Evcil Hayvan kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Evcil hayvan kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Feandrea PCT161W01 Tırmalama Ağacı
- Haustier QQ009 Gece Görüşlü 1080P FHD Kameralı, Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı
- Omega Paw Elite EL-RA20-1 Kendi Kendini Temizler Kedi Tuvaleti
- Profesyonel Kedi Köpek Hayvan Bakım Seti
- Miapet Elekli Kedi Tuvalet Önü Paspası
- Avokado Kedi Otu Topu
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