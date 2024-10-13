Amazon Prime Alışveriş Festivali Boyunca En Çok Satın Alınan Ürünler

Bu hafta Amazon Prime Alışveriş Festivali kapsamında en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

7 Ekim tarihinde başlayan Amazon Prime Alışveriş Festivali kapsamında birbirinden farklı ürünler indirimli fiyatlarıyla satılıyor. Bu fırsat etkinliği boyunca en çok satılanları sizler için araştırdık. Eğer ki bu ürünleri merak ediyorsanız, tıraş makinesinden ekran kartına kadar birçok ürünün yer aldığı içeriğimize göz atabilirsiniz.

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Prime Alışveriş Festivali boyunca en çok tercih edilen ürünler:

Oyun bilgisayarı pazarında dikkatleri üzerine çeken bir model olarak listemizde yer alan MSI Cyborg 15 Dizüstü Bilgisayar, NVIDIA RTX 4060 GDDR6 8GB ekran kartı ve Intel Core i7-13620H işlemci ile karşımıza çıkıyor.

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Xbox kullanıcıları için tasarlanmış en yeni kablosuz oyun kumandası olan bu cihaz; şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Ergonomik yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir oyun deneyimi sunan Xbox Oyun Kumandası, haftanın en çok satan ürünleri arasında ilk sırada yer alıyor.

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Hawk Gaming Chair FAB V4; konforlu tasarımı, ayarlanabilir özellikleri ve sağlam malzeme kalitesi ile uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Eğer uzun süre bilgisayar başında bulunuyor ve konforlu bir koltuk arıyorsanız, bu model sizin için iyi bir seçenek olabilir.

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Aynı anda iki cihazı şarj etme imkanı sunan Spigen Mini Adaptör; iPhone, Android telefonlar, iPad, MacBook ve diğer Type-C cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca sahip olduğu Programmable Power Supply teknolojisi sayesinde, bağlı cihazların ihtiyaçlarına göre güç dağıtımını optimize ederek hem hız hem de güvenlik sağlıyor.

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Aktif gürültü engelleme teknolojisiyle dış sesleri en aza indirerek daha keyifli bir dinleme deneyimi sunan Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, tek şarjla 6 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı bulunan bu ürün, her ortamda güvenli bir kullanım imkanı da tanıyor. .

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Kendiliğinden bilenen ve yağlama gerektirmeyen bıçaklarla her zaman ilk günkü gibi keskin bir şekilde kullanabileceğiniz Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti, tüm kişisel bakım ihtiyaçlarınızı tek bir cihazda topluyor. Hem ıslak hem de kuru zeminlerde kullanıma uygun olmasının yanında, hızlı şarj özelliği de bulunuyor.

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Etkili soğutma sistemi, güçlü grafik özellikleri ve geniş bağlantı seçenekleri ile oyun bilgisayarı toplamak isteyenlerin en çok tercih ettiği ürünlerden olan GeForce RTX 4060; modern oyunları yüksek ayarlarda çalıştırmanıza imkan sağlıyor.

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Manuel diş fırçalarına göre %100 daha fazla plak gidererek bakterileri yok eden Oral-B Pro3-3500 Diş Fırçası, tek şarjla 10 gün boyunca kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca çok sert fırçalamanız durumunda sizi uyaran diş eti basinç kontrolü de bulunuyor.

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Samsung M7 Akıllı Monitör; yüksek çözünürlüğü, akıllı özellikleri ve geniş ekranı boyutu ile en çok satın alınan monitörler arasında zirvede yer alıyor. UHD (3840 x 2160) 4K çözünürlüğü ve 60 Hz ekran yenileme hızı bulunan bu ürün, Netflix, YouTube gibi uygulamalar ile içerik izleme kolaylığı sunuyor.

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Sahip olduğu yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde 100 g ile 150 kg arasındaki tüm ağırlıkları doğru bir şekilde ölçen Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı Tartı, Mi Fit uygulaması ile senkronize olarak verilerinizi kolayca takip etmenize olanak tanıyor.

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