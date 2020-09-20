Amazon, 15 Eylül 2020 itibariyle Amazon Prime abonelik sistemini Türkiye’de erişilebilir hale getirdi. Bununla birlikte daha önce Twitch Prime olarak bilinen Amazon Prime Gaming sistemi de gün yüzüne çıktı. Peki Amazon Prime Gaming nedir? Nasıl kullanılır? Bu soruları sizler için cevapladık. Hoş geldiniz.

Amazon, geçtiğimiz senelerde gün yüzüne çıkardığı abonelik sistemi Amazon Prime ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Türkiye’de bugüne kadar direkt olarak erişim sağlanamayan Prime üyeliği, Eylül 2020 itibariyle artık Türk kullanıcılar için de kullanılabilir hale geldi. Bununla birlikte ücretsiz oyunlara ve Twitch aboneliğine sahip olabileceğiniz Amazon Prime Gaming de aktif hale geldi.

Peki nedir bu Amazon Prime Gaming, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Sizler için bu sorulara detaylı şekilde cevap verecek, Amazon Prime Gaming satın almanın avantajlarını sizlere açıklayacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Amazon Prime Gaming nedir, ona bir göz atalım.

Amazon Prime Gaming nedir?

Amazon, Prime ismini verdiği abonelik sistemini açıkladığında Twitch Prime servisini de açıklamıştı. Bu abonelik sistemi, profesyonel ve profesyonel olmayan oyuncuların yayın yaptığı Twitch platformunda yayın izleyen kişilere bazı ayrıcalıklar sunuyordu. Bugün itibariyle Twitch Prime, yerini Prime Gaming’e bıraktı. Amazon Prime Gaming, oyunseverleri mutlu edecek birçok özelliğe sahip.

Amazon Prime Gaming üyeliğini satın aldığınızda gerek Twitch’te gerek Amazon alışveriş sitesinde çok fazla ayrıcalığa erişebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Amazon Prime Gaming üyeleri, her ay yenilenen ücretsiz oyun rotasyonuna da erişim sağlayabiliyor olacak. Yani Prime Gaming üyeliğini aldığınız zaman hem Twitch hem Amazon’da ayrıcalıklara sahip olabileceksiniz.

Amazon Prime Gaming kullanıcılara neler sunuyor?

Seçtiğiniz yayıncılara Twitch üzerinden ücretsiz abonelik,

Twitch’te özel rozet, sohbet renkleri ve ifadeler,

Her ay yeni bilgisayar oyunları,

GTA V, FIFA, LOL gibi popüler oyunlarda oyun içi paketler,

Prime Gaming'in avantajlarına ek olarak Amazon Prime'ın avantajları: Amazon.com.tr üzerinden özel indirimlere erken erişim Sınırsız ücretsiz kargo teslimatı, Prime Video dizi ve film platformu.



Amazon Prime Gaming aboneliği satın aldığınız zaman her ay ücretsiz bir şekilde Twitch üzerinde sevdiğiniz yayıncılara abone olabiliyorsunuz. Bununla birlikte Twitch’te özel bir rozetiniz oluyor ve sohbetteki renginizi değiştirebiliyor, özel ifadelere erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra Amazon Prime Gaming, kullanıcılarına her ay ücretsiz oyunlar dağıtıyor ve GTA V ve LOL gibi popüler oyunlarda kullanıcılarına oyun içi eşyalar veriyor.

Amazon Prime Gaming aboneliği satın aldığınız zaman Amazon Prime altındaki tüm hizmetlere erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunlara örnek olarak Amazon üzerinedki alışverişlerinizde sınırsız ücretsiz teslimat seçeneğini gösterebiliriz. Bunun yanı sıra oyun ve elektronik cihazlarda özel indirimlere erken erişim sağlayabilirsiniz. Bir başka Prime hizmeti olan Prime Video servisini kullanıp HD yayınlara erişebilirsiniz. Kısaca Amazon Prime Gaming aboneliği alıp birçok servisi ayağınıza getirebilirsiniz.

Amazon Prime Gaming’in bu ay sunduğu ücretsiz oyunlar:

Trüberbrook

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 2

Sengoku 3

King of the Monsters

Ironclad

Shock Troopers: 2nd Squad

Baseball Stars 2

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown II

Blazing Star

Pulstar

Art of Fighting 2

Fatal Fury Special

The King of Fighters 200

Shaq Fu: A Legend Reborn

Warsaw

Dead in Vinland

NeuroVoider

Dungeon Rushers

Blazing Chrome

Chroma Squad

Treachery in Beatdown City

Amazon Prime Gaming nasıl kullanılır?

Adım #1: Amazon Prime sayfasına gidin ve Prime aboneliği açın Amazon Prime üyeliğinde Prime Gaming dışında Prime Video, ücretsiz hızlı kargo, kampanya bildirimleri de bulunuyor

Amazon Prime sayfasına gidin ve Prime aboneliği açın Adım #2: Gerekli talimatları tamamladıktan sonra Prime Gaming sayfasına giderek ücretsiz oyunlarınızı ve oyun içi eşyalarınızı alabilirsiniz.

Gerekli talimatları tamamladıktan sonra Prime Gaming sayfasına giderek ücretsiz oyunlarınızı ve oyun içi eşyalarınızı alabilirsiniz. Adım #3: Twitch’te ücretsiz aboneliğe erişebilmek için Twitch ve Amazon Prime hesabınızı birbirine bağlayın.

Amazon Prime üyeliği açtığınız andan itibaren artık hem Prime Gaming servislerine hem de diğer Prime servislerine erişim sağlayabileceksiniz. Prime Gaming’in Twitch ayrıcalıklarından faydalanabilmek için Prime Gaming sayfasına gidip Amazon hesabınızı Twitch ile bağlamalısınız. Ardından dilediğiniz Twitch yayıncısının sayfasına gidip Abone Ol tuşuna tıkladıktan sonra Prime ile abone ol seçeneğini seçip ücretsiz abonelik şansından yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming fiyatı:

Amazon Prime abonelik servisi, Türkiye’de fazlasıyla uygun bir fiyatla erişime açıldı. Prime Gaming üyeliğini de içerisinde barındıran Amazon Prime üyeliği, yalnızca 7.90 TL gibi oldukça uygun ve bir o kadar da şaşırtıcı bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Bunun yanı sıra ilk Prime Gaming deneyiminden emin değilseniz ve denemek istiyorsanız, 30 günlük ücretsiz abonelikle Prime Gaming aboneliğini deneyebiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman üyeliği iptal edebilirsiniz. Eğer 30 gün içerisinde aboneliği iptal ederseniz, herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.

Amazon Prime Gaming ile ilgili tüm bilgileri sizlerle detaylı olarak paylaştığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin de Amazon Prime Gaming ile ilgili fikirlerini yorumlar kısmında görmek istiyoruz. Bu ve bunun gibi içeriklerimizin devamı için bizleri takipte kalın.