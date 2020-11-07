AMD EPYC Milan İşlemcisinin İlk Bilgileri Ortaya Çıktı

AMD'nin veri merkezleri ve sunucular için geliştirdiği EPYC Milan CPU'suna dair ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. 64 çekirdeğe sahip sunucunun ilk testlerde 2,45 GHz hıza ulaştığı görüldü.

AMD'nin Zen 3 mimarili Ryzen 5000 Masaüstü CPU'su geçtiğimiz gün kullanıcılarına sunuldu. Şimdi de oldukça üretken bir şirket olan AMD'nin yeni işlemci ailesiyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

AMD'nin 3. nesil EPYC Milan CPU serisine ait ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. EPYC 7713 olarak da bilinen bu işlemciye ait ilk bilgilerin ortaya çıktığı yer ise Sisoftware veri tabanı oldu. Peki, AMD'nin EPYC Milan CPU'larına dair neler biliniyor?

AMD'nin 3. nesil EPYC Milan CPU'su

AMD'nin veri merkezleri ve sunucular için geliştirdiği yeni CPU'su, Gigabyte MZ72-HB0-00 sunucusunda bulunuyordu. 16 DDR4 DIMM yuvasına sahip olan anakartın 2 TB toplam kapasite desteğiyle 8 kanallı bellek arayüzü desteği bulunuyor.

AMD EPYC 7713 'Milan' Zen 3 CPU'da 64 çekirdek ve 128 iş parçacığı yer alıyor. Toplamda çalışan 2 adet CPU bulunuyordu ki buda SiSoftware sonuçlarında 128 çekirdek ve 256 iş parçacığını gördüğümüz anlamına geliyor. Her yongada 32 MB L2 ve 256 MB L3 ön belleği bulunuyor. Yani toplamda 288 MB ön bellek yer alıyor. CPU'nun saat hızının 2,45 GHz olduğu ifade edilirken bu hızın temel hız mı yoksa yükseltilmiş hız mı olduğu belirtilmedi.

Wccftech'te yer alan habere göre yonga, 100-000000324 OPN koduna sahip. Ayrıca EPYC burada görülen 7713'ün, bir erken örnek olduğu ve final sürümünde saat hızının çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor ki Ryzen 5000 CPU'larında da buna benzer bir gelişim yaşanmıştı.

AMD'nin EPYC Milan işlemcileri, EPYC Rome serisinin bir devam olacak. Milan serisindeki temel farklılık ise Zen 3 çekirdek mimarisinde ortaya çıkacak. AMD Zen 3 tabanlı Milan işlemciler, öncelikli olarak Watt başına performans geliştirmelerine odaklanacak. Milan CPU'larda, Zen 2 işlemcilere göre IPC'de %19'luk bir artış ve tüketici seviyesindeki yongalara göre Watt başına performansta %40'lık bir artış olacak.