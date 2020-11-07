AMD Radeon RX 6800 XT Black Edition Ortaya Çıktı

AMD'nin yeni nesil ekran kartı Radeon RX 6800 XT'nin yeni bir AIB sürümü ortaya çıktı. Tamamen siyah rengin hakim olduğu bu ekran kartının hangi AIB ortağı tarafından üretildiği henüz bilinmiyor.

AMD, birkaç hafta içerisinde Radeon RX 6800 XT ekran kartlarını, çıkıştan birkaç hafta sonra çıkacak olan AIB modelleriyle birlikte çıkaracak. Bu AIB modellerinden bir tanesi olan Radeon RX 6800 XT Nitro+, daha önce AMD'nin AIB ortağı Sapphire Technology tarafından gösterilmişti.

RX 6800 XT'nin siyah bir sürümü olan Radeon RX 6800 XT Black Edition, Çin'deki bir sosyal medya platformunda ortaya çıktı. Peki, bu ekran kartıyla ilgili bilinenler neler, gelin hep birlikte bakalım.

AMD Radeon RX 6800 XT Black Edition ekran kartı

Wccftech'te yer alan habere göre RX 6800 XT Black Edition, soğutma ve PCB tasarım referanslarına sahip. Ayrıca bunun özel bir modlama olmadığı, belli bir üretici tarafından satılacak bir perakende ürünü olduğu dile getiriliyor. Şu an için bu üreticinin kim olduğu henüz bilinmiyor ancak kısa bir süre içerisinde bunun da ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Standart RX 6800 XT'de, gri ve siyah olmak üzere iki renk bulunuyordu. Ekran kartının arka plakasının gri renk tercih edilmişti. RX 6800 XT Black Edition ise isminin hakkını vererek arka plakası da dâhil olmak üzere tamamen siyah renkten oluşuyor.

Ekran kartında siyah renkte olmayan iki nokta bulunuyor. Bunlardan bir tanesi gümüş renginin kullanıldığı fan kanatları. Diğeri ise markanın isminin yer aldığı Radeon yazısı. Peki, siz AMD Radeon RX 6800 XT Black Edition ekran kartını nasıl buldunuz? Sizce standart sürüm mü yoksa siyah edisyon mu göze daha çok hitap ediyor?