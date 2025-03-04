AMD, RDNA 4 mimarisine sahip RX 9000 serisi ekran kartlarının yalnızca UEFI modunda çalışan anakartlarla uyumlu olacağını duyurdu.

AMD, RDNA 4 mimarisine sahip RX 9000 serisi ekran kartlarının yalnızca UEFI modunda çalışan anakartlarla uyumlu olacağını açıkladı. Eski sistemlerde bulunan legacy BIOS (CSM) modu desteklenmeyecek.

BIOS, bilgisayarın açılışını yöneten ve donanım ile işletim sistemi arasındaki iletişimi sağlayan temel yazılımdır. UEFI ise BIOS’un güncellenmiş versiyonudur ve daha iyi güvenlik, daha hızlı açılış süreleri ve büyük kapasiteli depolama birimlerine destek gibi avantajlar sunar.

RX 9000 serisini kullanmak için UEFI şart!

AMD, RDNA 4 serisi ekran kartlarının tam verimli çalışabilmesi için yalnızca UEFI modunun destekleneceğini belirtti. Çoğu modern anakart zaten UEFI modunu desteklediğinden, kullanıcıların büyük bir kısmı için bu değişiklik bir sorun yaratmayacak. Ancak, sistemlerinde hâlâ legacy BIOS modunu kullananlar, UEFI’ye geçiş yapmaları gerektiğini kontrol etmeli. Windows 11 kullanıcıları için bu durum zaten bir gereklilik olduğundan, ekstra bir işlem yapmaları gerekmeyebilir.

Eğer anakartınız UEFI modunu destekliyorsa ve bu mod etkinse, RX 9070 veya diğer RDNA 4 ekran kartlarını sorunsuz kullanabilirsiniz. Ancak, eski sistemlerde legacy mod aktifse, uyumluluk sorunları yaşanabilir ve bazı ekran kartı özellikleri çalışmayabilir.