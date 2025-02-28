AMD, Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 ekran kartlarını tanıttı. 6 Mart’ta satışa çıkacak kartlar, NVIDIA RTX 5070 serisine rakip olacak performans ve fiyatla geliyor.

AMD, yeni nesil Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 ekran kartlarını duyurdu. NVIDIA'nın RTX 50 serisine rakip olacak bu modeller, 6 Mart'ta satışa çıkacak.

AMD, yeni nesil Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 ekran kartlarını duyurdu. Kartların fiyatı ve performansı da açıklandı. İşte detaylar!

AMD Radeon RX 9070 ve AMD Radeon RX 9070 XT'nin fiyatı ve özellikleri

AMD, yeni RX 9070 serisini tanıtarak NVIDIA'nın RTX 5070 ve 5070 Ti modellerine doğrudan rakip olacak ekran kartlarını duyurdu. RX 9070 ve RX 9070 XT, sırasıyla 549 ve 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

AMD Radeon RX 9070 özellikleri:

Saat hızı: 2520 MHz

Bağlantı: PCIe 5.0 x16

Bellek: 16 GB GDDR6 (20 Gbps, 256-bit)

Toplam bant genişliği: 640 GB/s + 64 MB 3. Nesil Infinity Cache

Çekirdek: 3584

ROP: 128

Ray Tracing ve AI hızlandırıcıları: 56 RT, 112 AI çekirdeği

Güç tüketimi: 220W

Radeon RX 9070 oyun performansı:

RX 6800 XT’ye kıyasla → 4K maksimum ayarlarda %38 daha hızlı

RX 7900 GRE’ye kıyasla

4K maksimum ayarlarda %21 performans artışı

1440p maksimum ayarlarda %20 daha yüksek hız

RTX 3080’e kıyasla → 4K maksimum ayarlarda %26 daha hızlı

AMD Radeon RX 9070 XT özellikleri:

Saat hızı: 2970 MHz

Bağlantı: PCIe 5.0 x16

Bellek: 16 GB GDDR6 (20 Gbps, 256-bit)

Toplam bant genişliği: 640 GB/s + 64 MB 3. Nesil Infinity Cache

Çekirdek: 4096

ROP: 128

Ray Tracing ve AI hızlandırıcıları: 64 RT, 128 AI çekirdeği

Güç tüketimi: 304W

Radeon RX 9070 XT oyun performansı:

RX 6900 XT ile karşılaştırıldığında → 4K maksimum ayarlarda %51 daha yüksek performans

RX 7900 GRE ile karşılaştırıldığında

4K maksimum ayarlarda %42 daha hızlı

1440p maksimum ayarlarda %38 daha hızlı

RTX 3090 ile karşılaştırıldığında → 4K maksimum ayarlarda %26 daha yüksek performans

AMD’nin stok durumu ve gelecek planları

AMD, RX 9070 serisi için stok sıkıntısı yaşanmayacağını açıkladı. NVIDIA'nın ekran kartlarında yaşanan arz sorunlarına karşılık, üretim kapasitesinin geniş tutulduğu ve lansman döneminde yeterli stok sunulacağı belirtildi.

Şirket ayrıca, RX 9060 serisinin yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacağını duyurdu. Bu modellerle ilgili teknik detayların ilerleyen dönemde paylaşılacağı ifade edildi.

RX 9070 serisinin, fiyat ve performans açısından NVIDIA RTX 50 serisiyle doğrudan rekabet edeceği belirtildi. Ancak kartların gerçek performans seviyesinin netleşmesi için bağımsız test sonuçlarının beklenmesi gerektiği vurgulandı.