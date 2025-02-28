AMD, yeni nesil Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 ekran kartlarını duyurdu. NVIDIA'nın RTX 50 serisine rakip olacak bu modeller, 6 Mart'ta satışa çıkacak.
AMD, yeni nesil Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 ekran kartlarını duyurdu. Kartların fiyatı ve performansı da açıklandı. İşte detaylar!
AMD Radeon RX 9070 ve AMD Radeon RX 9070 XT'nin fiyatı ve özellikleri
AMD, yeni RX 9070 serisini tanıtarak NVIDIA'nın RTX 5070 ve 5070 Ti modellerine doğrudan rakip olacak ekran kartlarını duyurdu. RX 9070 ve RX 9070 XT, sırasıyla 549 ve 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
AMD Radeon RX 9070 özellikleri:
- Saat hızı: 2520 MHz
- Bağlantı: PCIe 5.0 x16
- Bellek: 16 GB GDDR6 (20 Gbps, 256-bit)
- Toplam bant genişliği: 640 GB/s + 64 MB 3. Nesil Infinity Cache
- Çekirdek: 3584
- ROP: 128
- Ray Tracing ve AI hızlandırıcıları: 56 RT, 112 AI çekirdeği
- Güç tüketimi: 220W
Radeon RX 9070 oyun performansı:
- RX 6800 XT’ye kıyasla → 4K maksimum ayarlarda %38 daha hızlı
- RX 7900 GRE’ye kıyasla
- 4K maksimum ayarlarda %21 performans artışı
- 1440p maksimum ayarlarda %20 daha yüksek hız
- RTX 3080’e kıyasla → 4K maksimum ayarlarda %26 daha hızlı
AMD Radeon RX 9070 XT özellikleri:
- Saat hızı: 2970 MHz
- Bağlantı: PCIe 5.0 x16
- Bellek: 16 GB GDDR6 (20 Gbps, 256-bit)
- Toplam bant genişliği: 640 GB/s + 64 MB 3. Nesil Infinity Cache
- Çekirdek: 4096
- ROP: 128
- Ray Tracing ve AI hızlandırıcıları: 64 RT, 128 AI çekirdeği
- Güç tüketimi: 304W
Radeon RX 9070 XT oyun performansı:
- RX 6900 XT ile karşılaştırıldığında → 4K maksimum ayarlarda %51 daha yüksek performans
- RX 7900 GRE ile karşılaştırıldığında
- 4K maksimum ayarlarda %42 daha hızlı
- 1440p maksimum ayarlarda %38 daha hızlı
- RTX 3090 ile karşılaştırıldığında → 4K maksimum ayarlarda %26 daha yüksek performans
AMD’nin stok durumu ve gelecek planları
AMD, RX 9070 serisi için stok sıkıntısı yaşanmayacağını açıkladı. NVIDIA'nın ekran kartlarında yaşanan arz sorunlarına karşılık, üretim kapasitesinin geniş tutulduğu ve lansman döneminde yeterli stok sunulacağı belirtildi.
Şirket ayrıca, RX 9060 serisinin yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacağını duyurdu. Bu modellerle ilgili teknik detayların ilerleyen dönemde paylaşılacağı ifade edildi.
RX 9070 serisinin, fiyat ve performans açısından NVIDIA RTX 50 serisiyle doğrudan rekabet edeceği belirtildi. Ancak kartların gerçek performans seviyesinin netleşmesi için bağımsız test sonuçlarının beklenmesi gerektiği vurgulandı.