AMD'nin önümüzdeki CES fuarında tanıtacağı tahmin edilen yeni RX 9070 XT'nin güç tüketimi ortaya çıktı.

AMD'nin en yeni ekran kartlarından biri olan RX 9070 XT hakkında yeni sızan bilgiler, merakla beklenen kartın hem hız hem de güç tüketimi açısından dikkat çekici özelliklere sahip olacağını gösteriyor.

İddiaya göre yeni RX 9070 XT'in özel üretim modellerinde saat hızı değerlerinin 3.1 GHz seviyesini geçmesi ve toplam güç tüketiminin 330W'a kadar çıkması bekleniyor. Bu, referans tasarımlı modelden 70W daha fazla güç tüketileceği anlamına geliyor.

Özel üretim RX 9070 XT'ler 330W güç tüketecek

Sızıntıya göre RX 9070 XT'nin referans tasarımlı sürümü, varsayılan olarak 3.0-3.1 GHz arasında bir saat hızı sunacak ancak AMD'nin iş ortaklarının geliştirdiği özel sürümler, bu değerleri aşabilir ve performans açısından daha iddialı hâle gelebilir.

Güç tüketimi son yıllarda bilgisayar toplayanlar için oldukça önemli bir husus hâline geldi çünkü ekran kartlarının güç tüketimleri öylesine arttı ki artık PSU'lar hızla yetersiz hâle gelmeye başladı.

RX 9070 XT'nin de güç tüketimi konusunda NVIDIA'nın en yeni RTX 5070 Ti modelini geride bırakabileceği belirtiliyor. Ayrıca bazı oyun testlerinde RX 9070 XT'nin RTX 4080'e yakın bir performans sergilediği ve %5'lik bir farkın bulunduğu iddia ediliyor.

RX 9070 XT özellikleri

VRAM 16GB GDDR6 Bellek Arayüzü 256-bit Bellek Bant Genişliği 693GB/s Bellek Hızı 20 Gbps TDP Değeri 260W-330W Akış İşlemcileri 4.096 Hesaplama Birimi 64 Mimari RDNA 4 FSR Desteği FSR 4.0

Kartın RDNA 4 mimarisi ile inşa edildiği ve 256-bit veri yolunda çalışan 16 GB GDDR6 VRAM'e sahip olduğu da aktarılan detaylar arasında. Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda RX 9070 XT'yi amiral gemisi bir ekran kartı olarak sınıflandırmak mümkün.

RX 9070 XT'nin 600-649 dolar arasında bir fiyatla sunulacağı söyleniyor fakat şu ana kadar edindiğimiz bilgilerin hiçbiri resmî olarak doğrulanmış değil. AMD'nin yeni ekran kartını CES 2025'te tanıtması bekleniyor.