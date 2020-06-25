AMD’nin Yeni Ryzen 3000XT İşlemcileri Geekbench’te Görüldü

AMD’nin geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni Ryzen 3000XT işlemci serisinde yer alan 3 işlemci, Geekbench üzerinde test edildi. Geekbench testi sonucunda işlemcilerin performansları ve aralarındaki fark da ortaya çıkmış oldu.

İşlemci sektörünün her geçen gün yükselen ve daha fazla sevilen ismi AMD, geçtiğimiz günlerde yeni Ryzen 3000XT ‘Matisse Refresh’ serisi işlemcilerini tanıtmıştı. AMD’nin yeni işlemci serisi, 7 nm Zen 2 mimarisine sahip ve Ryzen 3000X serisine göre nispeten daha yüksek bir performans sunan 3 işlemciden oluşuyordu.

AMD, yeni Ryzen 3000XT işlemcilerini tanıttığında her üç işlemcinin de 7 Temmuz’da piyasaya sürüleceğini söylemişti. Tabii bu zamana kadar işlemciler hiç kimsenin eline geçemeyeceğinden kullanıcılar, işlemcilerin performansı hakkında daha az bilgi sahibi olacaklardı ancak seride yer alan 3 işlemcinin performansları bugün ortaya çıktı.

İşlemciler Geekbench'te görüldü:

Twitter’da paylaşım yapan ‘APISAK’ isimli bir kullanıcı, Geekbench üzerinde test edilen ve 3000XT serisinde yer alan Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 9 3900XT işlemcilerinin test sonuçlarını paylaştı. Geekbench üzerindeki sonuçlara göre her bir işlemci aynı platformda test edildi, yani işlemciler arasındaki performans farkı fazlasıyla net bir şekilde ortaya çıktı.

GIGABYTE X570 AOURS Master anakart ve 64 GB DDR-4 3200 RAM’in bulunduğu bir sistemde test edilen işlemciler, tek çekirdekli ve çok çekirdekli performansları üzerinden puanlandı. Test sonuçlarında her bir işlemcinin tek çekirdekli performansı ortalama 1.400 puan aldı.

İşlemcilerin çok çekirdekli performansları ölçüldüğündeyse arada tutarlı bir farkın olduğu görüldü. Serinin en düşük performanslı işlemcisi Ryzen 5 3600XT, girdiği iki testten 7.914 ve 7.910 puanlarını aldı. Orta seviyede yer alan Ryzen 7 3800XT’yse çok çekirdekli performans testinde 9.795 puan kaptı.

Serinin canavarı Ryzen 9 3900XT, diğer işlemcilere önemli bir fark atarak çok çekirdekli performans testinden 12.970 puan almayı başardı. AMD’nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni işlemci serisinde yer alacak işlemcilerin özelliklerini ve fiyatını öğrenmek için bu haberimize göz atabilirsiniz.