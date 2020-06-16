AMD geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerin ardındaki soru işaretlerini kaldırdı ve Ryzen 3000XT serisi işlemcilerini duyurdu. Çekirdeklerinin hızı artan işlemcilerin; çıkış tarihi ve fiyatı resmen açıklandı.

AMD’nin Intel 10. nesil işlemcileriyle olan rekabeti artırmak için geliştirdiği XT sınıfı işlemciler yakın zamanda bizlerle olacak. Geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz, AMD Ryzen 9 3900XT’nin satış tarihi Amazon üzerinden ortaya çıkarılmıştı.

AMD tarafından açıklanan son verilere göre AMD Ryzen 5 3600XT, AMD Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 9 3900XT önümüzdeki ay resmi olarak satışa sunulacak. Çıkacak olan işlemciler, XT etiketini taşıyan ilk işlemciler olacak ve AMD’nin tabiriyle "Hızları artırılmış çekirdekler, oyun ve içerik üretmekte size daha yüksek bir performans sunacak."

AMD Ryzen 3000XT işlemci ailesi, 7 Temmuz’da satışa sunulacak:

Şimdiye kadar sadece ortaya çıkan benchmark sonuçlarıyla yorum yaptığımız işlemciler, bugün itibarıyla resmi bir şekilde duyuruldu. Daha öncede bahsettiğimiz üzere yeni işlemci serisi, bünyesinde AMD Ryzen 5 3600XT, AMD Ryzen 7 3800XT ve AMD Ryzen 9 3900XT’yi barındırıyor.

Ryzen 5 3600XT'nin temel çalışma hızı 3,8 GHz olurken işlemci tam yükte 4,5 GHz seviyesine ulaşacak. Önceki nesil Ryzen 5 3600X’e göre 100 MHz’lik bir hız artışından bahsediyoruz. Öte yandan Ryzen 7’ye gelecek olursak 3800X’e göre 200 MHz’lik bir artış yaşayarak Ryzen 7 3800XT, tam yükte 4,7 GHz seviyelerine ulaşıyor. Ryzen 9 3900XT’nin de tam yükte 4,7 GHz hıza ulaşacağını söyleyelim. Hakim olmayan okurlarımız için Ryzen 9 ve Ryzen 7’nin aynı çalışma hızında olmasına aldanılmaması gerektiğini ekleyelim zira Ryzen 9, bünyesinde 12 çekirdek 24 iş parçacığı bulunduruyor.

AMD 3000XT işlemcilerinin fiyatları:

AMD Ryzen 5 3600XT : 249 dolar ( vergiler hariç 1.705 TL)

: 249 dolar ( vergiler hariç 1.705 TL) AMD Ryzen 7 3800XT : 399 dolar ( vergiler hariç 2.732 TL)

: 399 dolar ( vergiler hariç 2.732 TL) AMD Ryzen 9 3900XT: 499 dolar ( vergiler hariç 3.417 TL)

AMD’ye göre Ryzen 9 3900XT, tekli çekirdek performansında %4 artış gösterirken güç tüketimi konusunda %40’lık bir iyileştirmeyle birlikte geliyor. AMD, işlemcilerini soğutmak için minimum 280 mm radyatör bloklarını öneriyor. Önerilen soğutucuların listesineyse markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu arada B550 yonga setine sahip anakartlar dünya çapında kullanıcıyla buluşmuş durumda. AMD A520 yonga setine sahip anakartlarsa ağustos ayında tanıtılacak.