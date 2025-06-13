AMD'nin oyuncular tarafından rağbet gören popüler X3D serisine uygun fiyatlı yeni bir işlemci ekleniyor. Peki Ryzen 5 5500X3D'nin özellikleri neler?

AMD, yıllardır kullandığı AM4 platformunu bırakmaya hiç niyetli değil. Şirket 8 yaşındaki bu platforma hâlâ yeni işlemciler getirmeye devam ediyor. Bu yeni işlemciyi ilginç kılan ise uygun fiyatlı bilgisayarların göz bebeği işlemcisi Ryzen 5 5500'ün X3D versiyonu olması.

AM4, yıllar geçmesine rağmen hâlâ çok sayıda kullanıcıya hitap ediyor. Bunun başlıca sebebi Zen 3 mimarisiyle gelen Ryzen 5000 serisinin hem güçlü hem de ekonomik olması. Özellikle X3D modelleri ise oyuncuların gözdesi.

AMD Ryzen 5 5500X3D özellikleri

Hâlihazırda piyasada Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5600X3D gibi X3D modelleri mevcut ve Ryzen 5 5500X3D ile artık daha uygun fiyatlı bir modelimiz daha var. AMD bu modeli henüz resmî olarak tanıtmış değil ama işlemcinin teknik bilgileri şirketin sitesinde yayımlanmış durumda.

Yeni 5500X3D, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Saat hızları ise temel olarak 3 GHz, boost ile 4 GHz'e kadar çıkıyor. Karşılaştırmak gerekirse bir üst model olan 5600X3D'nin hızları 3.3 - 4.4 GHz arasındaydı. 5500X3D’nin en dikkat çekici özelliği, 96 MB’lık büyük L3 önbelleği. Bu da oyun performansında ciddi bir artış sağlıyor. Standart Ryzen 5 5500'de bu sadece 16 MB’dı.

AMD Ryzen 5 5500X3D fiyatı

Şu an için bu yeni modelin ne zaman satışa sunulacağı belirsiz ve fiyatının yaklaşık 150 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde uygun fiyatlı bilgisayarlar fazlasıyla rağbet gördüğünden, bu işlemci güzel bir alternatif olacak gibi görünüyor.