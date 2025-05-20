MSI, Claw serisi el konsollarına yepyeni bir model ekledi. Bu model, Claw A8 ismini alıyor ve serinin eski üyelerinin aksine AMD işlemciyle geliyor. Ayrıca geçen yılki. Claw 8 AI Plus'a da yeni bir versiyon ekleneceği açıklandı.

ASUS’tan Valve’a kadar birçok farklı markadan gördüğümüz el konsolları (el bilgisayarı olarak da adlandırılır) gün geçtikçe daha da popülerleşiyordu. MSI da Claw ismi altında bu tarz ürünlerle karşımıa çıkıyordu. Teknoloji devi, şimdi ise Computex 2025 kapsamında yeni el konsolunu duyurdu. Bu cihaz Claw A8 BZ2EM ismiyle geliyor.

MSI Claw A8, daha üst seviye oyun deneyimi sunmayı vadeden bir el konsolu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin diğer üyelerinden ise önemli bir farkı var. Öyle ki A8 modeli, Intel değil, AMD işlemciden güç alıyor.

MSI Claw A8 neler sunuyor?

Claw A8’in tasarımı MSI’ın diğer el konsollarına benzerlikler taşıyor diyebiliriz. Ekranın altında şirketin logosu, sağ ve sol tarafta kontrolcüler gibi detayları var. Şirket, yaptığı açıklamada cihazın beyaz ve oyuncuların dikkatini çekebilecek misket limonu yeşili renk seçenekleriyle satışa sunulacağını ifade etti.

MSI Claw A8, 8 inçlik FHD çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. İşlemci ise üst düzey performans sunmasını sağlayacak AMD Ryzen Z2 Extreme olarak açıklandı. Bu işlemciye 24 GB DDR5 RAM eşlik ediyor. Bu bellek, geçen yıl çıkan Claw 8 AI Plus modelinden daha düşük. Depolama ise 1 TB olarak açıklandı.

AMD işlemcili MSI Claw A8 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Teknoloji devi, maalesef cihazın fiyatını açıklamadı. Ayrıca ne zaman piyasaya sürüleceği de belli değil. İlerleyen dönemde daha fazla detay gelecektir.

Claw 8 AI Plus’ın yeni bir versiyonu da tanıtıldı

MSI Claw A8’e ek olarak geçen yıl tanıtılan Claw 8 AI Plus modelinin “Polar Tempest” isimli yeni bir versiyonunu da duyurdu. Bu versiyon Intel Core Ultra 7 258V işlemci, 2 TB NVMe SSD gibi özelliklere sahip. Ayrıca âdeta parıldayan beyaz kaplamaya sahip olması da dikkat çeken kısımlarından. Bu cihazın da fiyatı ve çıkış tarihi belli değil.