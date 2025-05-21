AMD, Computex 2025 etkinliklerinde yeni ekran kartları ile işlemcilerini duyurdu. Firmanın yeni işlemcileri ile bir ekran kartı modeli, daha çok profesyonellere odaklanıyor. Radeon RX 9060 XT ekran kartı ise oyuncular için ideal.

Intel ile NVIDIA'nın piyasadaki en büyük rakibi olan AMD, Computex 2025 etkinliklerine bomba gibi bir giriş yaptı. Şirket, en yeni ekran kartları ile işlemcilerini resmen duyurdu. Gelin hep birlikte AMD'nin yeni ürünlerine yakından bakalım.

AMD'nin Computex 2025'teki en dikkat çeken ürünü, hiç şüphesiz Radeon RX 9060 XT isimli ekran kartıydı. NVIDIA'nın GeForce RTX 5060 ve GeForce RTX 5060 Ti modeline rakip olarak piyasaya sürülen ekran kartı, 16 GB'ye kadar VRAM kapasitesi, 32 adet RDNA 4 hesaplama birimi ve 3.13 GHz'lik çalışma saati ile tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Karşınızda AMD Radeon RX 9060 XT

AMD Radeon RX 9060 XT, yapay zekâ tarafında da fena değil. Bu ekran kartının INT4 performansı 821 TOPS olarak açıklandı. Bu da ekran kartının, kendi sınıfında fena sayılmayan bir performansa sahip olacağını gözler önüne seriyor. Bu arada; AMD'nin yeni kartının 150 ila 182W enerji tüketim değerine sahip olduğunu, PCIe 5.0 x16 arayüzünü desteklediğini ve DisplayPort 2.1a ile HDMI 2.1b bağlantı seçenekleri sunacağını belirtelim.

AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Radeon RX 9060 XT, 1440p çözünürlükte NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti'dan yaklaşık yüzde 6 yüksek performans sunacak. Bu ekran kartına sahip olmak isteyen kullanıcıların 8 GB VRAM kapasiteli versiyon için 299 dolar, 16 GB VRAM kapasiteli versiyon içinse 349 dolar ödeme yapacaklarını belirtelim.

Yapay zekâ için performans isteyenlere: AMD Radeon AI PRO R9700

AMD Radeon AI PRO R9700, firmanın yapay zekâ odaklı yeni ekran kartı olarak karşımıza çıktı. Daha çok iş istasyonları ile profesyonellere yönelik bir ekran kartı olan AMD Radeon AI PRO R9700, 128 adet yapay zekâ hızlandırıcı ve 32 GB DDR6 bellek ile donatıldı. INT4 işlemlerde 1.531 TOPS performans sunabilen bu ekran kartı, AMD'nin açıkladığı kadarıyla DeepSeek R1 Distill Llama 8B modeli üzerinde çalışırken Radeon Pro W7800’e kıyasla iki kat daha iyi performans sunuyor. Daha da ileri giden AMD, bu ekran kartının diğer yapay zekâ modellerinde NVIDIA GeForce RTX 5080'in beş katına kadar performans sunuyor.

AMD, kurumsallara yönelik Radeon AI PRO R9700'ün fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Şirketin resmî duyurusuna göre bu ekran kartı, yakın gelecekte iş ortaklarıyla kullanılmaya başlayacak.

Gelelim AMD'nin yeni işlemcilerine: Karşınızda Ryzen Threadripper 9000 serisi

AMD'nin Ryzen Threadripper 9000 serisi yeni işlemcileri, oyuncular için ideal ürünler değiller. Ancak görsel efekt, simülasyon ve AI model geliştirme gibi yüksek güç gerektiren işler yapıyorsanız bu işlemciler sizin için gayet uygun. Bu işlemcilerin özelliklerini aşağıdaki tabloda detaylı olarak inceleyebilirsiniz:

Model (Çekirdek) Frekans (Önbellek) Güç Tüketimi Ryzen Threadripper PRO 9995WX (96) 2.5-5.4 GHz (480 MB) 350W Ryzen Threadripper PRO 9985WX (64) 3.2-5.4 GHz (320 MB) 350W Ryzen Threadripper PRO 9975WX (32) 4.0-5.4 GHz (160 MB) 350W Ryzen Threadripper PRO 9965WX (24) 4.2-5.4 GHz (152 MB) 350W Ryzen Threadripper PRO 9955WX (16) 4.5-5.4 GHz (80 MB) 350W Ryzen Threadripper PRO 9945WX (12) 4.7-5.4 GHz (76 MB) 350W Ryzen Threadripper 9980X (64) 3.2-5.4 GHz (320 MB) 350W Ryzen Threadripper 9970X (32) 4.0-5.4 GHz (160 MB) 350W Ryzen Threadripper 9960X (24) 4.2-5.4 GHz (152 MB) 350W

AMD Ryzen Threadripper 9000 serisi işlemciler, tahmin edebileceğiniz üzere harici olarak satılmayacaklar. Bu işlemciler, Dell, HP ve Lenovo ve Supermicro gibi iş ortakları tarafından geliştirilen ürünlerde yerleşik olarak bulunacak.