AMD'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni Big Navi ekran kartları, NVIDIA'yı beklenenden daha fazla zorlayabilir. AMD'nin yeni GPU'ları için yaptığı benchmark testleri, oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koydu.

AMD, yakın zamanda çıkacak olan Big Navi ekran kartlarının 'benchmark' sonuçlarını paylaştı. Ekran kartlarının elde ettiği sonuçlar, NVIDIA'nın RX 6000 serisiyle olan mücadelesinin oldukça sert geçeceğini gösteriyor.

Şirket, ekran kartlarının benchmark skorlarını resmi internet sitesinden yayınladı. Ekran kartlarının performansı toplamda 10 oyunda 4K ve 1440p çözünürlükte ölçüldü. Testte ayrıca Ryzen 9 5900X işlemci ve 16 GB DDR4-3200 RAM kullanıldı.

AMD'nin yeni Big Navi ekran kartlarının benchmark sonuçları

Bu testler, AMD Smart Access Memory özelliği aktifken gerçekleştirildi. Bu teknoloji, RX 6000 GPU'ların performans artışı için Ryzen 5000 CPU'larla çok daha iyi çalışmasını sağlıyor. NVIDIA ekran kartlarında böyle bir durum söz konusu olmadı.

Battlefield V, DOOM Eternal, Forza Horizon 4 gibi 10 oyunla gerçekleştirilen testte, özellikle 1440p çözünürlükte AMD'nin performansı oldukça etkileyici. AMD'nin RX 6900 XT GPU'su, 1440p çözünürlükte 10 oyunun sekizinde NVIDIA GeForce RTX 3090'ı geride bırakmayı başardı. Geçmeyi başaramadığı iki oyun ise Wolfenstein Youngblood ve DOOM Eternal oldu.

Bir diğer ilginç sonuç ise Borderlands 3'te gerçekleşti. RX 6800 XT, Borderlands 3'te hem 1440p çözünürlükte hem de 4K çözünürlükte RTX 3090'ı geride bırakmayı başardı. Oyunun 1440p çözünürlüklü halinde RX 6800, RTX 3080 ile kafa kafaya bir puan almayı başardı.

Her iki tarafın da amiral gemisi ekran kartlarının 4K performansları ise kafa kafaya geçti. AMD'nin RX 6900 XT ekran kartı, GeForce RTX 3090'ı 5 oyunda geride bırakmayı başarırken RTX 3090 da RX 6900 XT'yi beş oyunda geride bıraktı. Benchmark test sonuçlarını daha detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.