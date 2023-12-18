Havadan bakıldığında ABD semalarında sıklıkla görülen bu dev semboller, hem Amerikan vatandaşlarını hem de dünya basınının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yakınına gidildiğinde bir anlam ifade etmeyen ancak havadan bakıldığında barkoda benzetilen bu dev semboller tam olarak ne işe yarıyor?

Amerika biliyorsunuz ki ismi uzaylılarla en çok anılan ülke. Bu yüzden orada gerçekleşen herhangi sıra dışı bir olay, aklımıza hemen uzaylıları getirebiliyor.

Aslında böyle düşünmekte pek de haksız sayılmayız, sonuçta 51. Bölge gibi yasaklı bölgeleri olan Amerika, doğal olarak pek çok insanı korkutabiliyor. Ancak merak etmeyin, bu dev semboller bunlarla alakalı değil.

Bu tuhaf sembollerin kökeni, Soğuk Savaş'a kadar gidiyor. "Peki Soğuk Savaş'la bu sembollerin ne alakası olabilir ki?" demeyin çünkü Amerika her türlü duruma kendini hazırlamış.

Yukarıdan bakıldığında eski bir uygarlığın kalıntıları gibi dursa da bu sembollerin asıl amacı ABD'nin hava keşif teknolojisini güçlendirmek içindi.

Soğuk Savaş gerginliğinin olduğu 1950'li ve 60'lı yıllarda lens kalibrasyonu için kullanılan bu semboller, genellikle düz bir beton veya asfalt üzerine kalın siyah veya beyaz boya kullanılarak oluşturulmuştu.

Bir basketbol sahasından daha küçük olan bu semboller, uçakların ve uyduların görüntüleme ekipmanlarının optik çözünürlüğünü test etmek için kullanılıyordu.

Geçmişe yönelik baktığımızda aslında inanılmaz mantıklı gelen bu durum, özellikle geliştirilen en zorlu uçakların (SR-71 Blackbird ve U-2 gibi) testleri sırasında epey işe yaramıştı.

Hava fotoğrafçılığı için farklı hızlarda ve irtifalarda hareket eden hava kameralarını test etmek, kalibre etmek ve odaklamak için bu semboller, o günlerin teknolojisinin vazgeçilmez bir parçasıydı.

Bu dev semboller, günümüz teknolojisinde artık işlevsiz ancak varlıkları hâlen devam ediyor.

Özellikle eyaletlerin hava üslerinde bulunan semboller, uydu tabanlı gözetime geçilmesiyle beraber işlevsiz hâle geldi. Amerika, bu yapıları neden ortadan kaldırmıyor bilinmez ancak geçmişte olası bir savaşın patlak vermesi durumunda kendisini ne kadar hazırladığının en önemli göstergelerinden biri.

Amerika'nın bu gizemli olayları bir ilk değil, daha önce de devasa okların ne işe yaradığını anlattığımız bir içerik yapmıştık:

Hem bu yapıların hem de devasa beton okların Amerika'da kapladığı yüz ölçümünü bir düşünsenize. Ne kadar gereksiz yer israfı değil mi? Neyse, araştırmadan insanları korkutmayı seven sosyal medya teorisyenlerinin içeriklerine de konu çıkmış oldu. :)

Amerika'ya dair diğer içeriklerimize göz atmak isterseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz: