ABD hükûmeti yer yer bazı olayları kendi halkından ve dünyadan saklamasıyla geçmişte pek çok kez gündeme gelmişti. Özellikle adını sıkça duyduğumuz 51. Bölge, pek çok kişinin ilgisini çekse de şimdi onun yerini herkesten gizledikleri tavuk çiftlikleri aldı.

ABD; uzaylılar, yasa dışı deneyler veya politik konular hakkındaki gizli gerçekleri saklamasıyla zaten geçmişte pek çok kez sorgulanmış ve ilgi odağı olmuştu. Ancak geçtiğimiz senelerde gündem olan tavuk çiftlikleri, birçok insana "Sebebi nedir?" diye sorgulattı.

Ancak merak etmeyin, ABD tabii ki bütün insanları tavuğa dönüştürmeye çalışmıyor (filmlere de konu çıktı). Hatta aksine, ABD'den beklenmeyen bir hareket olarak aslında gayet iyi niyetleri var diye yorumladık. Gelin, sizlere anlatalım:

Dünya genelinde virüslerin ve gribin bu denli artması, tavuk çiftliklerinin kurulmasının ana öncüsü oldu diyebiliriz.

Her gün devlet destekli güvenlik sistemleri ve muhafızlar eşliğinde yüz binlerce yumurta, korunan tesislere kamyonlarla taşınıyor. Ancak bu yumurtaların amacı, sizi kahvaltıda doyurmak değil; aslında grip aşısının sihirli formülünü barındırmak.

Son 80 yılda dünyanın büyük bir kısmı, grip aşıları için tavuk yumurtasına bel bağladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (HKÖM) göre, geçtiğimiz grip sezonunda ABD genelinde 174,5 milyon doz grip aşısı dağıtıldı ve bunların %82'si yumurta bazlıydı.

Her bir yumurtanın bir aşı ürettiğini düşünürsek, ABD'nin sadece bir sezon içinde 140 milyon yumurta kullanmış olabileceği anlamına geliyor. ABD hükûmeti, yıllık grip sezonlarına ve olası pandemilere hazırlıklı olmak adına son 15 yılda yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı.

Aslında bu çalışma, bilim insanları tarafından 1930'lardan beri araştırılıyordu ancak yumurta bazlı aşı için ABD halkı henüz hazır değildi.

Çalışan bir yumurta bazlı aşı, 1940'larda ABD halkı için hazır hâle geldi. Aşı üretimi ise şöyle işliyor: ABD, belirli virüs türlerini seçmek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği yaparak; HKÖM'e, diğer laboratuvarlara veya özel aşı üreticilerine gönderiyor.

Daha sonra; seçilen virüs, döllenmiş bir tavuk yumurtasına enjekte ediliyor ve kuluçkaya yatırılıp çoğaltılıyor. Bu şekilde bağışıklık sisteminizi olası bir enfeksiyona karşı hazırlamak adına yumurtalardan virüs antijeni elde ediyorlar.

Ancak tabii ki bu çalışmanın finansal yükü de epey fazla; özellikle son yıllarda çıkmış ve gelişen virüslere karşı etkisiz kalan bu yöntem, ABD'ye bayağı pahalıya mal oldu. Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (SİHB), yüksek kaliteli yumurta tedariğini sağlamak için bir şirketle yaptığı üç yıllık sözleşme için 42 milyon dolar harcadı.

Hong Kong Üniversitesinde halk sağlığı laboratuvar bilimleri başkanı Leo Poon'a göre; yumurtalar sadece grip aşıları için değil, aynı zamanda diğer hastalıklar için de potansiyel bir aşı kaynağı olabilir.

Her ne kadar Covid-19 için bir çözüm sunmasa da kim bilir belki de ileride gerçekten yumurtalar sayesinde pek çok insan farkında bile olmadan birçok hastalığı bu sayede atlatabilecek.

Gerçi bu yumurtaların kötücül deneyler için de kullanılması epey yüksek bir ihtimal, sonuçta Amerika'dan bahsediyoruz değil mi?

Hepsi Amerika'nın iyi gerekçelerle gösterilmiş kötü bir oyunu da olabilir. :)

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