1969 yılın sıcak bir Ağustos gecesinde Amerika’da tarihin en güçlü ve yıkıcı kasırgalarından biri yaşanmıştı. Bu içerikte kuşların ağaçların üzerinde boğulmasına sebep olacak şiddetteki Camille Kasırgası’ndan bahsedeceğiz.

Camille Kasırgası olarak bilinen bu şiddetli kasırga, 17 Ağustos 1969’da Mississippi Körfez Kıyısı'nda Waveland yakınlarında karaya ulaşmış ve bugün bile hatırlanacak olan o yıkımı başlatmıştı.

Öyle ki, Camille Kasırgası Amerika kıtasına çarpan en şiddetli ikinci kasırga olarak anılıyor.

Kasırganın karaya ulaşmasının ardından rüzgâr saatte 277 kilometre hıza kadar çıkmıştı.

Karaya ulaştığında 900 milibar basınca sahip olan Camille Kasırgası’nın rüzgârları saatte yaklaşık 277 kilometre hıza ulaşarak dehşet saçmıştı.

O kadar şiddetliydi ki, kasırga karaya ulaştığında neredeyse tüm rüzgâr ölçüm cihazlarını yok ettiğinden Camille Kasırgası'nın maksimum rüzgâr hızı hiçbir zaman tam olarak ölçülemedi.

Fırtına dalgalarının yaklaşık 7.5 metre yüksekliğe vardığı bu kasırgada, kıyı şeridi büyük hasar görmüş, kasırganın etkisiyse Camille’in yoluna çıkan her şehirde yoğun bir biçimde hissedilmişti.

Yağmur ise o kadar şiddetliydi ki yaklaşık 4 saat içinde düştüğü bölgelerin yıkıcı sele teslim olmasına sebep oldu.

Camille Kasırgası’nın geçtiği bölgelerde ani ve şiddetli yağmurlar çok kısa sürede sel felaketini de beraber getirmişti.

Öyle ki, yağmurun şiddetinden dolayı yağmura yakalanan insanların nefes bile almakta zorlandığı hatta rüzgârın da etkisiyle kuşların ağaçta boğulduğu bile söyleniyor.

Camille Kasırgası o kadar şiddetliydi ki yaklaşık 250 kişinin ölümüne ve çok büyük maddi hasarlara yol açmıştı.

Doğa’nın istediğinde nasıl bir yıkım getireceğini çok acı bir şekilde gözler önüne seren Camille Kasırgası, rüzgârlar, dalgalar ve yağışların birleşimiyle toplamda 256 ölüme sebep oldu.

Kaynaklara göre bu ölümlerin 143’ünün körfez kıyısında 113’ününse Virginia selinde gerçekleştiği biliniyor. Küba’da bile 3 kişinin Camille kasırgası yüzünden hayatını kaybettiği söyleniyor.

Bu yıkıcı kasırganın yarattığı maddi hasarında yaklaşık 1,42 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Özetle Camille Kasırgası, doğanın her zaman şefkatli olmayacağını çok acı bir biçimde gösteriyor.

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