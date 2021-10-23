Hayden Christensen’ın 2022 başlarında çekimine başlanması beklenen Ahsoka dizisinde yer alacağı iddiası, yeni bir gelişmeyle neredeyse doğrulandı. Resmî bir açıklama henüz gelmemiş olsa da internette başrol oyuncusunun yaptığı bir yorum, resmî açıklamanın yerini tutacak nitelikteydi.

Star Wars’un Clone Wars animasyon dizisinde kendi hayran kitlesini oluşturmuş karakter Ahsoka Tano’nun kendi adında bir live-action dizisi olacağı, 2020 yılının sonlarında duyurulmuştu. Diziye dair ortaya atılan çok sayıda iddianın arasında, ikinci film üçlemesinde Anakin Skywalker rolüyle tanıdığımız Hayden Christensen’ın diziye yine Anakin olarak dahil olacağı iddiası da vardı. Bu iddiaya yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

The Mandalorian dizisine Ahsoka olarak konuk olan Rosario Dawson’ın bu dizide de Ahsoka’yı canlandıracağını biliyoruz. Yakın zamanda Dawson’ın yaptığı bir yorum ise Hayden Christensen’ın da diziye dahil olacağını doğrular nitelikte oldu.

Rosario Dawson'ın söz konusu yorumu:

Clone Wars dizisinde ana film karakterlerinkilerle yarışacak büyüklükte bir hayran kitlesi oluşturan Ahsoka Tano karakterinin kendine özel bir dizisi olacağı haberi, hayranları zaten fazlasıyla mutlu etmişti. Obi Wan Kenobi’yi merkeze alacak ve Christensen’ın da yer alacağı Kenobi dizisinin doğrulanmasından aylar sonra gelen bu haber, balın üzerine kaymak niteliğinde oldu. Daha sonra The Mandalorian’daki Ahsoka’yı başarılı bir şekilde canlandıran Rosario Dawson’ın burada başrol olacağını öğrendik.

Hem artan dedikodular hem de Dawson’ın sosyal medyada yapmış olduğu “Sky-bey, biliyorlar! Yakında görüşürüz, kıps” yorumu, 2. ve 3. filmler sayesinde orijinal Anakin olarak tanıdığımız Hayden Christensen’ın dizideki yerini doğruladı. Ahsoka, Clone Wars dizisinde Anakin’in padawan’ı, yani öğrencisiydi. Dizi bu dönemden çok sonrasını konu alacağı için Anakin’in ‘flashback’ sahnelerde yer alacağı, ya da Ahsoka’ya ‘force ghost’ olarak gözükeceği düşünülüyor.