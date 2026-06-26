WhatsApp, Android cihazlarda 1.5 yıldır bulunan kanallarda arama özelliğini nihayet iPhone’lara da getirdi.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak yeni özellikleri bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise özellikle “Kanallar” özelliğini kullananların çok uzun süredir beklediği bir yenilik iPhone’lara nihayet geliyor.

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Yeni kullanıma sunulmaya başlayan bu özellik, iPhone’lardaki WhatsApp uygulamasındaki kanallarda kullanıcıların arama yapmasına imkân tanıyacak. Daha önce böyle bir işlev maalesef iOS’te yoktu.

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Android’den 1.5 yıl sonra geldi

Yukarıdaki ekran görüntülerinden özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Direkt kanalların içine eklenecek arama butonu üzerinden o kanalda aradığınız spesifik bir şeye hızlıca ulaşabileceksiniz. Bu özellik, iPhone kullanıcıları tarafından çok uzun süredir talep ediliyordu. Geç de olsa gelmesi sevindirici.

Kanallarda arama özelliği WhatsApp’ın Android uygulamasında Ocak 2025’ten beri var. Yani iOS’e 1.5 yıl geç geldi. Bir kelime veya kelimeleri yazdığınızda sonuçlarla karşılaşıyorsunuz ve kaydırma yoluyla direkt o kanalda aradığınız şeye ulaşabiliyorsunuz. Her yeni özellik gibi bunun da kademeli olarak sunulacağını belirtelim. Bu yüzden henüz herkese gelmemiş olabilir. Yavaş yavaş tüm iOS kullanıcılarına ulaşacaktır.