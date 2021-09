Marvel ve Star Wars hayranlarını içeriğe boğan Disney, yeni Boba Fett dizisinin yayın tarihini duyurdu. Yetkililer aynı zamanda dizi hakkında açıklamalarda da bulundu.

Disney, son dönemlerde yayınladığı dizileri sayesinde hem Marvel hem de Star Wars hayranlarını mutlu etmişti. Bu dizilerin içinden en çok dikkat çekeni ise The Mandalorian olmuştu.

The Mandalorian’da Star Wars evrenin en ünlü kelle avcısı Boba Fett’in zırhının görülmesi bile serinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetmişti. The Mandalorian’ın ikinci sezonunun finaline Boba Fett hakkında bir dizinin yapıldığını açıklayan Disney, dizinin yayın tarihini de açıkladı.

Diziyi bu yıl sonunda göreceğiz:

Disney, The Book of Boba Fett (Boba Fett’in Kitabı) ismiyle yayınlanacak dizi hakkında açıklamalarda da bulundu. “The Book of Boba Fett, efsanevi kelle avcısı Boba Fett ve paralı asker Fennec Shand’in galaksinin yeraltına dönmesini konu alıyor. Tatooine’e dönen ikili Jabba the Hutt ve onun suç örgütünden hak ettikleri bölgeleri almak için savaşacaklar.”

Dizi hakkında yapılan açıklamanın ardından Disney’in yakında bir fragman yayınlaması bekleniyor. Ancak fragmanın ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir tarih verilmedi.

Disney ayrıca, Star Wars evreninin en ünlü karakterlerinden olan Obi-Wan Kenobi ve Andor’un da yer aldığı Star Wars: Visions isimli anime serisini de bu Eylül ayında yayınlamış ve dizi büyük ilgi görmüştü.

The Book of Boba Fett, 29 Aralık 2021'de Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Ne yazık ki Disney Plus hâlâ ülkemizde kullanılamıyor.