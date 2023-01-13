İnternette paylaştığı videolarıyla infial yaratan Andrew Tate ve kardeşi, Romanya'da tutuklanmıştı. Şimdi ise Tate'in 2013 yılındaki bir kadına gönderdiği ses kayıtları ve mesajlar ortaya çıktı. Kayıtlarda Tate'in rahatsız edici söylemlerde bulunduğu ve adeta suçlamaları kabul ettiği görüldü.

İnternetin ‘alfa erkeği’ Andrew Tate, geçtiğimiz haftalarda iklim aktivisti Greta Thunberg ile Twitter’da kavgaya tutuşmuştu. Thunberg’e arabalarını sayan ve ‘e-postanı at, sana devasa emisyonlarını göndereyim’ diyen Tate, ‘küçük penisli’ hakaretine maruz kalmıştı.

Alfalığına bunu yediremeyen Tate, Thunberg’e cevap vermek için de bir video çekti. Fakat bu video, Tate’in sonunu getirdi. Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, video paylaşıldıktan kısa süre sonra Romanya’da tutuklandı. Üstelik karşılaştıkları suçlamalar fazlasıyla ağır. Şimdi ise Tate'in daha önce suçlamalarına ait bilgiler ortaya çıktı.

(GÜNCELLEME) Andrew Tate'in daha önceki tecavüz suçlamaları hakkında ses kayıtları ortaya çıktı (RAHATSIZ EDİCİ İÇERİK)

Vice World News, tecavüz ile suçlanan Andrew Tate'in WhatsApp mesajlarına ve ses kayıtlarına ulaştı. Tate'in bu mesajları, 2013 yılında kendisini tecavüzle suçlayan bir kadına gönderdiği ifade edildi. Vice ayrıca, Tate'in 2015'te tutuklandığını, ancak kadının mesajları ve kayıtları yetkililere göndermesine rağmen suçlamaların bir sonuca ulaşmadığını bildirdi.

Elde edilen ses kaydında Tate'in kadına cinsel taciz içeren birçok rahatsız edici söylemde bulunduğu görülürken mesajlarda da suçlamaları adeta kabul ettiği görüldü. Fayn Studio da Vice'ın elde ettiği ses kaydına Türkçe altyazı ekledi. Tate'e ait olduğu iddia edilen kayda yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Andrew Tate neden tutuklanmıştı?

Andrew ve Tristan Tate kardeşler, insan kaçakçılığı, organize suçlar ve tecavüz suçları hakkında Romanya polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Tate kardeşler ile birlikte iki Romanya vatandaşı da tutuklular arasında yer aldı.

Organize Suçları ve Terörü Araştırma Şube Müdürlüğü, paylaştığı açıklamada grup tarafından cinsel istismara uğrayan 6 kişinin tespit edildiğini ifade etti. Tate kardeşler ve ilişkili kişiler, yetkililere göre şu şekilde hareket ediyordu:

İngiliz vatandaşları (Tate kardeşler), kurbanlarını romantik bir ilişki yaşamakla kandırıyor, Romanya’ya getiriyor. Kurbanlar, ardından fiziksel şiddet ve psikolojik manipülasyon ile porno videoları çekmeye zorlanıyor. Bu videolar, OnlyFans benzeri platformlarda satılıyor.

Peki soruşturma ne zamandır devam ediyor?

Tate hakkındaki iddialar, ABD Büyükelçiliği’nin bir Amerikan vatandaşının Tate’in konutunda zorla tutulduğunu iddia eden şikâyetle başladı. Romanya polisi, o dönem Tate kardeşleri sorguya almış ancak yeterli delil bulunamamıştı ve ikili serbest bırakılmıştı.

Romanya polisi, kaynaklara göre o zamandan beri daha fazla delil topladı ve artık Tate kardeşleri ülkede bulundukları an yakalamayı beklemeye başladı.

Andrew Tate’in tutuklanmasını Greta’ya gönderdiği video sağladı (GÜNCELLEME)

Çeşitli kaynaklar tarafından aktarılan "Tate'in tutuklanması, videodaki pizza kutusu sayesinde oldu" bilgisi yalanlandı. Andrew Tate'in halihazırda Romanya'da olduğunun bilindiği aktarıldı. Romanya polisinin ise baskın için doğru anı beklediği paylaşıldı: