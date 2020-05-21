Google, 4G ve yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G'nin Android 11'de nasıl isimlendirildiğini açıkladı. Android 11, kullanılan ağlar arasına çizgi çekmek ve karışıklıkları önlemek için her zamanki gibi kısaltmalar kullanacak.

Google, Android 11 özelliklerine genel bir bakış sunduğu geliştirici sayfasını güncelledi. Şirket, güncelleme ile akıllı telefonların bildirim çubuğunda yer alacak ve hangi 4G veya 5G ağına bağlı olduğunu gösteren ifadeleri de açıkladı. Ağların isimlendirilmesi, kullanıcıların kullandıkları bağlantılara dair karışıklıkları gidermeyi hedefliyor.

5G teknolojisi, büyük bir kapsama alanına sahip ancak taşıyıcı birleştirmesi (farklı frekans bantlarını birleştirerek hız artırma) ile 4G'den çok da hızlı olmayan 6 GHz altı bağlantı hızı anlamına geliyor. 5G+, ise Milimetre Dalga Haberleşme (mmWave) sayesinde gigabitlere varan hızlar sağlasa da bu hızlar hareket halindeyken veya engeller karşısında kolayca düşüyor.

Android 11, akıllı telefonlardaki bağlantı seçeneklerini şöyle isimlendiriyor:

LTE - yalın 4G

yalın 4G LTE+ - Taşıyıcı birleştirmesi ile 4G

Taşıyıcı birleştirmesi ile 4G 5Ge - LTE Advanced Pro

LTE Advanced Pro 5G - Yeni Radyo, 6 GHz altı

Yeni Radyo, 6 GHz altı 5G+ - Milimetre dalga hücresel bantlarda Yeni Radyo

Google'ın listesinde gerçek yeni nesil bağlantılar, yani 5G Yeni Radyo kullananlar 5G ve 5G+ olarak gösteriliyor. "5Ge" ise aslında LTE Advanced Pro olan 'sahte' bir 5G teknolojisi ve taşıyıcı birleştirme teknolojisiyle 3 Gbps'ye kadar etkileyici teorik hızlar vadetmesine rağmen tam anlamıyla 5G'yi temsil etmiyor.

ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, LTE Advanced ağını 2018'e kadar "5G E" olarak yeniden isimlendirmeye çalıştı, hatta simge iPhone'larda bile görüldü. Ancak bu ifade tam olarak 5G'yi karşılamadığı için operatöre dava bile açıldı. 5Ge aslında LTE Advanced'ın halefi ve gerçek 5G değil.