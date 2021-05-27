Android 12'nin Sizi Takip Etmesini Nasıl Engellersiniz?

Kullanıcıların Android 12 ile buluşmaları için geri sayım son hızla devam ederken tanıtım sonrası öne çıkan özellikler hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Yıllardır Android kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan gizlilik ve uygulamaların eriştiği bilgiler, artık Android 12 ile birlikte büyük oranda düzenlenebiliyor.

Geldi gelecek, bugün yarın, betası alfası derken artık çok yakın zamanda kullanıcılar Android 12 sürümü ile buluşacaklar. Google I/O etkinliğinde oldukça samimi bir ortamda tanıtımı yapılan Android 12 işletim sisteminin öne çıkan özelliklerinden ve hangi telefonların bu yeni güncelleme ile buluşacağından bahsetmiştik. Şimdi ise biraz daha detaya girelim ve güvenlik konusuna bakalım.

Uzun yıllardır Android kullanıcılarının en büyük sorunu güvenlik olmuştur. Öyle ki hangi mobil uygulamaların hangi bilgilerinize erişeceğini kontrol etmek için bile bazen üçüncü taraf uygulamalar kullanmanız gerekiyordu. Android 12, bu sorunu Gizlilik Paneli özelliği ile ortadan kaldırıyor. iOS işletim sistemine benzer bir yapı üzerinden artık kullandığınız mobil uygulamaların hangi bilgilerinize erişeceğini düzenleyebiliyorsunuz.

Android 12 Gizlilik Paneli ile uygulama erişimlerini düzenleyin:

Adım #1: Android 12 Gizlilik Paneli’ni açın.

Android 12 Gizlilik Paneli’ni açın. Adım #2: Hangi uygulamaların hangi bilgilerinize eriştiğini görün.

Hangi uygulamaların hangi bilgilerinize eriştiğini görün. Adım #3: Düzenlemek istediğiniz izne dokunun.

Düzenlemek istediğiniz izne dokunun. Adım #4: İzni Yönet butonuna dokunun.

İzni Yönet butonuna dokunun. Adım #5: Uygulamanın hangi bilgilere erişebileceğini seçin. Hızlı yöntem için;

Uygulamanın hangi bilgilere erişebileceğini seçin. Adım #6: Bildirim ekranını açın.

Bildirim ekranını açın. Adım #7: Kamera ya da mikrofon özelliğini kapatın.

Adım #1: Android 12 Gizlilik Paneli’ni açın:

Android 12 sürümü ile birlikte gelen en dikkat çeken özelliklerden biri olan Gizlilik Paneli ile birlikte, cihazınızda yüklü olan mobil uygulamaların eriştiği bilgilerinizi kolayca görebilir ve birkaç basit işlem ile erişim bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Bu özellik ile birlikte tıpkı iOS cihazlarda olduğu gibi kamera ya da mikrofonunuz açık olduğu zaman cihazın sağ üst köşesinde yeşil bir nokta göreceksiniz.

Adım #2: Hangi uygulamaların hangi bilgilerinize eriştiğini görün:

Gizlik Paneli sayfasının ana ekranında, cihazınızda yüklü mobil uygulamaların son 24 saat içinde hangi bilgilerinize ulaştığını göreceksiniz. Bu bilgiler kamera, mikrofon, konum ve kişi bilgilerinden oluşuyor. Ana ekran üzerinden yalnızca hangi saatte, hangi uygulama, hangi bilgiye erişti gibi temel erişim bilgilerini görürsünüz.

Adım #3: Düzenlemek istediğiniz izne dokunun:

Gizlilik Paneli ana ekranında temel olarak kamera, mikrofon, konum ve kişi bilgilerinizin hangi mobil uygulamalar tarafından kullanıldığı göreceğini söyledik. Çok daha detaylı bilgi edinmek için söz konusu bilgi erişim iznine ya da düzenleme yapmak istediğiniz uygulamaya dokunun.

Adım #4: İzni Yönet butonuna dokunun:

Gizlilik Paneli üzerinden temel kamera, mikrofon, konum ve kişi bilgilerinize erişim bilgilerinizi gördükten ve detaylara girdikten sonra karşınıza biraz daha fazla detay içeren bir ekran çıkacak. Buradan sayfanın en altında bulunan İzni Yönet butonuna dokunarak söz konusu uygulama ve izin hakkında düzenlemeler yapabilirsiniz.

Adım #5: Uygulamanın hangi bilgilere erişebileceğini seçin:

Bu nokta daha önce iOS işletim sistemine sahip bir cihaz kullanmış kişiler için son derece tanıdık gelecek çünkü benzer bir yapı kullanılıyor. İzni Yönet butonuna dokunduktan sonra söz konusu uygulamanın kameranıza, mikrofonunuza, konumunuza ya da kişilerinize erişip erişmeyeceği konusundaki tüm izinleri düzenleyebilirsiniz.

Adım #6: Hızlı yöntem için Bildirim ekranını açın:

İlk 5 adım, uygulama ve bilgi odaklı erişim izinlerini düzenlemek için atılacak adımlardı. Android 12 ile birlikte bir de hızlı yöntem geliyor. Ekranın üst noktasını aşağı kaydırarak ulaşabileceğiniz bildirim ekranı, yeni güncelleme ile birlikte çok daha gelişmiş olacak ve pek çok özelliğe buradan ulaşabileceksiniz.

Adım #7: Kamera ya da mikrofon özelliğini kapatın:

Bildirim ekranını açtığınız zaman Wi-Fi, bluetooth, konum özelliklerini açma / kapatma butonu gibi kamera ve mikrofonu da açma / kapatma butonları göreceksiniz. Göremezseniz de ekleyebilirsiniz. Buradan mikrofonu ya da kamerayı kapattığınız zaman tamamen kapatmış oluyorsunuz. Cihazınızda yüklü olan tek bir mobil uygulama dahi, erişim izni olsa bile, mikrofon ya da kameranıza erişemiyor. İşte güvenlik diye ben buna derim.

Android 12 Gizlilik Paneli ile tam güvenlik mümkün mü?

Her zaman dediğimiz gibi internete bağlı olarak çalışan hiçbir cihaz için tam güvenlik mümkündür diyemeyiz. Ancak Android 12 ile birlikte gelen Gizlilik Paneli özelliğinin bugüne kadar Google tarafından yapılmış en başarılı güvenlik önlemlerinden biri olduğunu hatta yıllar önce gelmesi gereken bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Kameranız, mikrofonunuz, konumunuz ve kişileriniz genel olarak siber saldırılar sırasında ele geçirilmek istenen ilk bilgiler arasındadır. Kamera başlığı altında fotoğrafların da koruma altına alınması gerekiyor. Tanıtımda bu konuda verilmiş bir detay bulunmuyor ancak iOS güvenlik yapısı ile benzer olduğunu düşünürsek bu konuda da alınmış bir önlem olacağını düşünüyoruz.

Gizlik Paneli üzerinden tüm erişimleri kapattık, kamera ve mikrofonu da kapattık, şimdi tam olarak güvende miyiz? Bunu söylemek biraz zor. Çünkü güvenilir olmayan bir mobil uygulama ile bu tür bilgilerinizi bir kez paylaşsanız bile güle güle, bilgiler ele geçirilmiş olabilir. Ancak en azından çalıntı bilgileri devamlı güncellememiş olursunuz.

Çok daha güvenli bir Android deneyimi için ne yapmak gerekiyor?

Artık dilimizde tüy bitse de tekrar edelim, güvenilir olmayan kaynaklardan indirdiğiniz üçüncü taraf mobil uygulamaları kullanmayı bırakın. Aynı şekilde Google Play Store’da yer alıyor olsa bile geliştiricisini bilmediğiniz, birkaç bin indirilmiş, bot hesaplar dışında yorum almamış, doğru düzgün puanı olmayan mobil uygulamalardan da uzak durun.

Bu durum yalnızca Android için değil, tüm işletim sistemleri için geçerli. Sosyal medya hesaplarınıza bakanları gösteren, fotoğraflarınızla harikalar yaratacağını iddia eden, normalde ulaşması imkansız hizmetleri ücretsiz olarak vereceğini söyleyen mobil uygulamalardan kaçının. Kim kime bedava böyle bir hizmet verir?

Gizlilik Paneli, güvenlik konusunda atılmış başarılı bir adım. Güvenilir bir antivirüs mobil uygulaması da indirirseniz olası saldırılardan çok daha erken haberdar olabilirsiniz. Her mobil uygulamanın her bilginize erişmesi gerekmiyor. İzni kaldırın gitsin. Bakalım o erişim izni isteyen uygulama hala başarılı şekilde çalışacak mı? Çalışmayacaktır. Silin gitsin.

Android 12 sürümü ile birlikte gelen Gizlilik Paneli üzerinden cihazınızda yüklü mobil uygulamaların sizi takip etmesini nasıl engellersiniz sorusunu yanıtladık ve adım adım erişim izinlerini nasıl düzenleyeceğinizi anlattık. Gizlilik Paneli hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.