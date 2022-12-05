Google, geçtiğimiz mayıs ayında Android 13 işletim sistemini resmen tanıttı. Android telefon üreticileri, kasım ay ile birlikte yeni işletim sistemine geçmeye yavaş yavaş başladı. Bu üreticilerden birisi de elbette Samsung idi.
Samsung, Android 13 işletim sistemine yeni One UI 5.0 arayüzüyle geçiş yapacak. Peki, Android 13 güncellemesi şu ana kadar hangi Samsung telefonlara geldi, hangilerine gelecek?
Türkiye’de Android 13 güncellemesi alan Samsung telefonlar:
|Model
|Güncelleme tarihi
|Galaxy S22 Ultra
|31 Ekim 2022
|Galaxy S22
|31 Ekim 2022
|Galaxy S22+
|31 Ekim 2022
|Galaxy S21+ 5G
|1 Kasım 2022
|Galaxy S21 5G
|1 Kasım 2022
|Galaxy A53 5G
|17 Kasım 2022
|Galaxy Z Fold4
|24 Kasım 2022
|Galaxy Z Flip4
|24 Kasım 2022
|Galaxy Z Fold3 5G
|24 Kasım 2022
|Galaxy Z Flip3 5G
|24 Kasım 2022
|Galaxy S20 FE
|25 Kasım 2022
|Galaxy S20 Ultra
|28 Kasım 2022
|Galaxy S21 Ultra
|28 Kasım 2022
|Galaxy A52s 5G
|30 Kasım 2022
|Galaxy Z Flip
|28 Kasım 2022
|Galaxy Note 20
|30 Kasım 2022
|Galaxy Note 20 Ultra
|25 Kasım 2922
|Galaxy Z Fold2
|30 Kasım 2022
|Galaxy A33 5G
|30 Kasım 2022
|Galaxy A52
|28 Kasım 2022
|Galaxy A73 5G
|29 Kasım 2022
|Galaxy S20+
|7 Aralık 2022
Samsung, Kasım ayı sonu yaklaşırken son olarak S20+ modeli için de Android 13 güncellemesi yayınladı.
Peki Galaxy S20 FE hala alınır bir telefon mu? Bu sorunun yanıtı aşağıdaki videomuzda
Türkiye’de Android 13 güncellemesi alacak Samsung telefonlar (test aşamasındakiler):
|Model
|Planlanan tarih (en geç)
|Durumu
|Galaxy S21+ 5G
|1 Aralık 2022
|Test aşamasında
|Galaxt S21 5G
|1 Aralık 2022
|Test aşamasında
|Galaxy S20 FE
|20 Aralık 2022
|Test aşamasında
|Galaxy S21 FE 5G
|20 Aralık 2022
|Test aşamasında
|Galaxy Tab S8 Ultra
|20 Aralık 2022
|Test aşamasında
|Galaxy Tab S8+
|20 Aralık 2022
|Test aşamasında
|Galaxy Tab S8
|20 Aralık 2022
|Test aşamasında
|Galaxy S20
|1 Ocak 2022
|Test aşamasında
Yukarıdaki listede yer alan modellerin bir kısmı, yurt dışında Android 13 güncellemesi almış olabilir. Bununla birlikte bazı modeller için planlanan en geç tarih, zaman zaman tutmayabilir. Samsung, paylaştığı tarihlerin kesin olmadığını vurguluyor ve güncellemeleri öne çekmek, iptal etmek gibi değişiklikleri yapma hakkını gizli tutuyor.
Android 13 güncellemesi alması beklenen tüm Samsung telefon ve tabletler:
Galaxy S serisi:
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20+
- Galaxy S20
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi:
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi:
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi:
- Galaxy A73
- Galaxy A53
- Galaxy A33
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s
- Galaxy A72
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A03s
- Galaxy A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy A03
Galaxy M serisi:
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M22
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M23
Galaxy Tab serisi:
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab A8 10.5