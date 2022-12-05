Android 13 (One UI 5) güncellemesi Türkiye'deki hangi Samsung telefonlara geldi ve önümüzdeki dönemde gelecek? Bu sorunun cevabı listemizde...

Google, geçtiğimiz mayıs ayında Android 13 işletim sistemini resmen tanıttı. Android telefon üreticileri, kasım ay ile birlikte yeni işletim sistemine geçmeye yavaş yavaş başladı. Bu üreticilerden birisi de elbette Samsung idi.

Samsung, Android 13 işletim sistemine yeni One UI 5.0 arayüzüyle geçiş yapacak. Peki, Android 13 güncellemesi şu ana kadar hangi Samsung telefonlara geldi, hangilerine gelecek?

Türkiye’de Android 13 güncellemesi alan Samsung telefonlar:

Model Güncelleme tarihi Galaxy S22 Ultra 31 Ekim 2022 Galaxy S22 31 Ekim 2022 Galaxy S22+ 31 Ekim 2022 Galaxy S21+ 5G 1 Kasım 2022 Galaxy S21 5G 1 Kasım 2022 Galaxy A53 5G 17 Kasım 2022 Galaxy Z Fold4 24 Kasım 2022 Galaxy Z Flip4 24 Kasım 2022 Galaxy Z Fold3 5G 24 Kasım 2022 Galaxy Z Flip3 5G 24 Kasım 2022 Galaxy S20 FE 25 Kasım 2022 Galaxy S20 Ultra 28 Kasım 2022 Galaxy S21 Ultra 28 Kasım 2022 Galaxy A52s 5G 30 Kasım 2022 Galaxy Z Flip 28 Kasım 2022 Galaxy Note 20 30 Kasım 2022 Galaxy Note 20 Ultra 25 Kasım 2922 Galaxy Z Fold2 30 Kasım 2022 Galaxy A33 5G 30 Kasım 2022 Galaxy A52 28 Kasım 2022 Galaxy A73 5G 29 Kasım 2022 Galaxy S20+ 7 Aralık 2022

Samsung, Kasım ayı sonu yaklaşırken son olarak S20+ modeli için de Android 13 güncellemesi yayınladı.

Peki Galaxy S20 FE hala alınır bir telefon mu? Bu sorunun yanıtı aşağıdaki videomuzda

Türkiye’de Android 13 güncellemesi alacak Samsung telefonlar (test aşamasındakiler):

Model Planlanan tarih (en geç) Durumu Galaxy S21+ 5G 1 Aralık 2022 Test aşamasında Galaxt S21 5G 1 Aralık 2022 Test aşamasında Galaxy S20 FE 20 Aralık 2022 Test aşamasında Galaxy S21 FE 5G 20 Aralık 2022 Test aşamasında Galaxy Tab S8 Ultra 20 Aralık 2022 Test aşamasında Galaxy Tab S8+ 20 Aralık 2022 Test aşamasında Galaxy Tab S8 20 Aralık 2022 Test aşamasında Galaxy S20 1 Ocak 2022 Test aşamasında

Yukarıdaki listede yer alan modellerin bir kısmı, yurt dışında Android 13 güncellemesi almış olabilir. Bununla birlikte bazı modeller için planlanan en geç tarih, zaman zaman tutmayabilir. Samsung, paylaştığı tarihlerin kesin olmadığını vurguluyor ve güncellemeleri öne çekmek, iptal etmek gibi değişiklikleri yapma hakkını gizli tutuyor.

Android 13 güncellemesi alması beklenen tüm Samsung telefon ve tabletler:

Galaxy S serisi:

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi:

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi:

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi:

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi:

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy Tab serisi: