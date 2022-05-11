Google, bugün gerçekleştirdiği I/O 2022 etkinliğinde Android 13 işletim sistemini resmen duyurdu ve gelecek yeniliklerden bahsetti. Gelin birlikte daha fazla özelleştirme ve pek çok yenilikle gelecek Android 13'e göz atalım.

Google bugün uzun zamandır heyecanla beklediğimiz I/O 2022 etkinliğini gerçekleştirdi. Hem donanım hem de yazılım alanında pek çok yeniliğin tanıtıldığı etkinlikte Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch ve yeni kulaklığı Pixel Buds Pro ile birlikte en çok merak edilenlerin başında yeni işletim sistemi Android 13 geliyordu.

Beklenen oldu ve etkinlikte Android 13 nihayet tanıtıldı. Android 13'e ait pek çok yeniliğin ve özelliğin paylaşıldığı tanıtımda yeni işletim sistemine dair en önemli vurgular güvenlik ve 'kişiselleştirme' oldu. Gelin 'Tiramisu' ismi ile tanıtılan sistemin tüm yeniliklerine birlikte göz atalım.

Android 13 çok daha güvenli ve 'size özel' olacak

Android 13, 'Material You' ile gelecek ve kullanıcılara telefonlarını çok daha fazla özelleştirme imkanı verecek. Farklı seçeneklerle düzenlenmiş temalar olarak gelecek olan Material You, düzenlenebilir renk seçenekleri sunacak ve üçüncü parti uygulamalar ile medya oynatıcı gibi uygulamalarda da kullanılabilecek.

Telefonunuzun duvar kağıdı ile tema renkleri eşleştirilebilecek ve kontrol edilebilecek. Medya oynatıcılarda da benzer şekilde albüm kapakları gibi içeriklerin renkleri eşleştirilerek kilit ekranında anlık olarak kullanılabilecek. Uyumlu uygulamaların simgeleri için de benzer şekilde çalışacak.

Ayrıca Android 13, yenilenmiş ve daha güvenli bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkacak. Daha önce iOS'ta gördüğümüz sisteme benzer şekilde, Android 13 de uygulamaların erişebildikleri konusunda daha şeffaf ve kontrol edilebilir olacak.

Bu yeni güvenlik sistemi ile uygulamalar bildirim göndermek için bile izin isteyecek; ayrıca tüm galeriye ve medyalara erişmek yerine belirlenen ve kısııtlanabilir verilere erişme seçeneği sunulacak. Bu yenilikler ve geliştirmeler doğrultusunda menüye yeni bir Güvenlik ve Gizlilik Ayarları sayfası eklenecek.

Uçtan uca şifreli mesajlaşma, hızlı eşleşme ve daha fazlası

Android 13 ile kullanıcılar artık neredeyse hiç kullanılmayan SMS yerine Google'ın yeni uçtan uca şifreli mesajlaşma desteği ile gelen Google Mesajlar uygulamasını kullanabilecek. Ayrıca bunun yanında Android cihazlar Android 13 ile birlikte diğer cihazlarla eşleşirken 'hızlı eşleşme' özelliğinden yararlanabilecek.

Bir diğer yenilik ise Android 13 ile birlikte her bir uygulama için özel dil seçebilme imkanı. Bu sayede kullanıcılar, telefonlarında yüklü olan uygulamalar için işletim sistemi üzerinden özel olarak ayrı ayrı diller seçebilecek. Ayrıca Android 13, Google Cüzdan ile gelecek ancak bu özelliğin kullanılabilir olacağı ülkeler listesinde henüz ülkemiz bulunmuyor.

Android 13'ün getireceği yenilikler ve özellikler hakkında bildiklerimiz şimdilik bu şekilde; ayrıca işletim sisteminin ikinci beta sürümünün de bugün yayınlandığını belirtelim. Siz yeni Android 13 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!

Etkinlikte tanıtılan tüm yenilikler ve ürünlere göz atmak isterseniz;