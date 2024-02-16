Google, Android 15'in ilk geliştirici ön izlemesini yayımladı. Bu ön izleme, genel anlamda geliştiricilere yönelik olsa da yeni sürümde neler göreceğimiz hakkında ipuçları veriyor.

Google, kullanıcıların büyük merakla beklediği Android 15’in ilk geliştirici ön izlemesini bugün resmen yayımladı. Tabii ki bu ön izleme, her sene olduğu gibi son kullanıcıdan ziyade uygulamalarını hazırlamak isteyen geliştiricilere yönelik. Bu yüzden çok fazla bilgi yok.

Ancak Google, yine de Android 15 ile neler göreceğimizin sinyallerini verdi. Buna ek olarak işletim sisteminin yeni sürümünün takvimiyle ilgili de bilgiler paylaşıldı. Ön izlemeye buradan ulaşmanız mümkün.

Android 15, güvenliğe odaklanacak, kamera konusunda çok istenen yenilikleri getirecek

Android 15, en çok güvenlik ve gizliliğe odaklanan bir sürüm olarak gelecek ve Google’ın bu konudaki yaklaşımını sürdürecek. Kullanıcının internet ortamlarındaki gizliliğini korumayı amaçlayan ve üçüncü taraf çerezlerin yerini alan Privacy Sandbox’un son versiyonunu da sürümde göreceğiz. Ayrıca uygulama dosyalarına gizlice giren kötü amaçlı yazılımlara karşı daha fazla koruma da yer alacak.

Tabii ki sadece gizlilik ve güvenlik alanında yenilikler görmeyeceğiz. Google, çok fazla olmasa da diğer yeniliklerden birkaç tanesini paylaştı. Android 15 ile Instagram gibi üçüncü taraf uygulamalarda kamera deneyimi iyileştirilecek. Bu şekilde uygulamalar, düşük ışık iyileştirmeleri gibi gelişmiş kamera özelliklerine erişebilecek. Samsung’un da son zamanlarda bu tarz bir yenilik üzerinde çalıştığını belirtelim.

Bunun dışında ilk olarak Android 14 QPR2’de tanıtılan kısmî ekran paylaşımı desteği de Android 15’te var. Bu özellik, ekran kaydı veya paylaşımı sırasında bildirimleri ve diğer istenmeyen uygulamaları gizlemenizi sağlıyor. Yani tüm cihaz ekranınız yerine sadece bir uygulamayı kaydedebiliyorsunuz.

Android 15’teki özelliklerle ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Diğer özellikler geldikçe biz de sizlerle paylaşacağız.

Android 15 ne zaman kullanıma sunulacak?

Google’ın paylaşımına göre Android 15’in beta sürümleri nisan ayı civarında yayımlanmaya başlayacak. Yani o zamanlarda daha detaylı bilgiler görebileceğiz. Takvime baktığımızda yeni sürümün beklendiği gibi sonbaharda geleceğini görebiliyoruz. Android 15, bir sürpriz olmazsa Google’ın yeni nesil Pixel telefonları tanıttığı zaman gelecektir. Android 14’ün geçen sene ekimde geldiğini görmüştük. Yine benzer bir tarih görebiliriz.