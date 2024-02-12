Apple'ın ekosistemine benzer bir sistem kurmayı amaçlayan Google, daha fazla Android cihazın entegre şekilde çalışabilmesi için hazırlık yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda Google, Android telefonlar ile Chromebooklar arasında internet paylaşımı, bildirimlerin iki cihazdan da görülebilmesi ve ekran paylaşımı ile cihazlar arasında mesajlaşma uygulamaları kullanımı gibi özellikleri kullanıma sunmuştu. Google şimdi bu özelliği daha çok Android cihaza yaymayı amaçlıyor. Böylece tabletler ve başka Android telefonlar da ekosisteme entegre edilebilecek.

Farklı cihazlar arasında veri paylaşımı

Google'ın cihazlar arası paylaşım hizmeti sayesinde farklı cihazlar arasında veri paylaşılabilecek. Android uzmanı AssembleDebug'ın yaptığı inceleme, Android cihazların daha sıkı bir şekilde bağlantı kurabileceklerini ortaya çıkardı. Play Services'ın yeni sürümünü inceleyen teknoloji muhbiri, yeni ayar ekranını ortaya çıkarmayı başardı. Bu ekran bize, yeni hizmetin nasıl kullanılabileceği konusunda da fikirler veriyor.

Yeni sistemde Google Hesabı ile oturum açılmış olan cihazlar arasında akıcı bir geçiş sağlanabilecek. Video aramaları cihazlar arasında hareket ettirmek, hotspot paylaşımı yapmak, Wi-Fi bağlantısı yapmak mümkün olabilecek. İstem dışı olarak cihazların bağlanmasını engellemek için de Google, elle doğrulama talebinde bulunacak.

Şu anda bu özellikler, sadece geliştirici versiyonundaki arayüzde karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili olarak henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Google bu özelliği, mart ayı güncellemesi ile ilgili duyurusunda açıklayabilir.