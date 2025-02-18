Android 16, kullanıcıların güvenliğini artırmak için yeni özellikler sunuyor. Android 16, Gelişmiş Koruma moduyla çevrimiçi güvenliği güçlendiriyor. Gelişmiş Koruma modu, güvenlik seviyelerine göre önlemler alacak.

Google, Android 16 ile kullanıcılara daha güçlü bir güvenlik koruması sunmayı amaçlıyor. Yeni Gelişmiş Koruma modu, uygulamaların, kullanıcıların güvenlik seviyelerine göre ek önlemler almasını sağlayacak.

Yeni Gelişmiş Koruma modu, uygulamaların güvenlik önlemlerini otomatik olarak etkinleştirmesine olanak tanıyacak. Peki, bu yeni özellik tam olarak nasıl çalışacak ve kullanıcılar ne gibi avantajlar elde edecek?

Kullanıcı verilerini koruma konusunda önemli adımlar atıyor

Android 16'nın Gelişmiş Koruma modu, Google’ın daha önce başlattığı Gelişmiş Koruma Programı'na dayanmaktadır. Bu program, kullanıcıların hesaplarını güvenlik anahtarlarıyla korumalarını ve dış kaynaklardan uygulama yüklemelerini engelleyecek. Android 16, bu güvenlik önlemlerini daha da güçlendirerek, 2G bağlantısını devre dışı bırakıyor olacak ve uygulamalarda bellekle ilgili güvenlik açıklarını tespit etmeye yardımcı olan MTE (Memory Tagging Extension) özelliğini aktif hale getiriyor olacak.

Yeni özellik geliştiricilerin uygulamalarına Gelişmiş Koruma'ya kaydolan kullanıcıları tespit etme imkânı tanıyacak bir API de sunuyor olacak. Bu API sayesinde, örneğin Signal gibi bir uygulama, kullanıcıların güvenlik seviyesine göre ekran kilidi veya ekran görüntüsü engellemeyi otomatik olarak etkinleştirebilecek. Ancak Android 16'nın şu anki Beta sürümünde bu özelliği kullanabilmek için ek ayarlar yapılması gerekiyor olacak. Google, bu kontrolü resmi olarak sağladığında uygulamaların ne kadar yaygın şekilde bu API'yi kullanacağı ise çokça merak ediliyor.

Android 16'nın sunduğu yeni güvenlik özellikleri, kullanıcıların çevrimiçi güvenliğini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip. Ancak bu korumanın ne kadar etkili olacağı, uygulamaların bu özellikleri ne derece desteklediğine bağlı olarak şekillenecek.