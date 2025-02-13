Google, Android 16 Beta 2 sürümünü yayımladı. Yeni sürümde hibrit otomatik pozlama, renk sıcaklığı ayarları ve Ultra HDR desteği yer alıyor.

Google, Android 16'nın ikinci herkese açık beta sürümünü yayımladı. Yeni sürüm profesyonel fotoğrafçılar için daha fazla manuel kontrol sunuyor.

Nihayet Android 16 Beta 2 yayımlandı. Yeni sürüm otomatik pozlama ayarlarının yanı sıra renk sıcaklığı, renk tonu ve Ultra HDR görüntü desteğiyle çekimlerde gelişmiş görüntü kalitesi imkanı sunuyor. İşte güncellemenin tüm detayları!

Android 16 Beta 2 ile gelen özellikler

Android 16, kamera uygulamasına hibrit otomatik pozlama modları ekliyor. Bu yeni modlar kullanıcıların ISO veya pozlama süresi gibi ayarları manuel olarak kontrol etmesine imkan tanırken, diğer ayarları otomatik pozlama algoritmaları yönetmeye devam edecek. Böylece fotoğrafçılar, görüntü gürültüsünü azaltarak daha esnek çekimler yapabilecek. Renk ayarlarında ise beyaz dengesi kontrolleri genişletiliyor. Önceden yalnızca belirli ön ayarlarla sınırlı olan beyaz dengesi, artık renk sıcaklığı ve renk tonu üzerinde doğrudan değişiklik yapma imkanı sunuyor.

Bir diğer önemli yenilik ise HEIC formatında Ultra HDR desteği. HEIC, JPEG’e kıyasla daha yüksek kalite sunarken daha az depolama alanı kaplıyor. Ultra HDR HEIC dosyaları, eski cihazlarda SDR olarak görüntülenebilirken, HDR ekranlara sahip cihazlarda ek renk, parlaklık ve kontrast detayları sunacak.

Android 16 Beta 2, Pixel 6 ve sonraki modeller ile Pixel Tablet kullanıcıları için erişime açıldı. Güncellemeyi denemek isteyenler, uyumlu cihazlarıyla beta programına kayıt olarak yeni sürümü test edebilecek.