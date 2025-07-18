Google, Android 16'nın QPR1 Beta 3 sürümünü yayımladı. Pixel telefonlarda kullanılabilen beta sürüm, yepyeni özelliklere ev sahipliği yapıyor. İşte Android telefonlara gelecek yenilikler...

ABD merkezli teknoloji devi Google, birkaç ay önce duyurduğu Android 16'nın QPR1 Beta 3 sürümünü resmen yayımladı. An itibarıyla Pixel telefonlarda kullanılabilen yeni beta sürüm, Android telefonlara gelecek yeni özellikleri gözler önüne seriyor.

Yayımlanan yeni sürüme baktığımızda Google'ın bazı özellikleri geri getirdiğini görüyoruz. Ayrıca daha önceki sürümlerde tespit edilen bazı sorunlar da giderilmiş durumda. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Android 16'nın en yeni beta sürümündeki özelliklere yakından bakalım.

Android 16 QPR1 Beta 3 sürümündeki yenilikler:

Güvenlik ve gizlilik sayfası yenilendi:

Batarya sağlığına ilişkin detay sayfası geri döndü:

Ayarlar bölümüne daha ince ayar yapmayı mümkün kılan yeni seçenekler eklendi:

Renklendirilmiş hava durumu simgeleri yeniden kullanılabilir oldu:

Android 16'nın daha önceki beta sürümlerinde bildirimlerin görünmemesi, başlatıcının çalışmaması, bildirim sayfasındaki medya oynatıcının çalışmaması ve yeniden başlatmaya neden olan bazı sorunlar vardı. Google geliştiricileri, bu sorunları çözdüklerini ifade ediyorlar.