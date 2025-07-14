Google Bombayı Patlattı: Android ile ChromeOS Birleşiyor!

Google'ın Android'den sorumlu üst yetkilisi, ChromeOS ile Android'in birleştirileceğini ilan etti. Konuyla ilgili detay verilmedi ancak Google da tıpkı Apple gibi uçtan uca bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ilginç bir iddia ile gündem olmuştu. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan bir habere göre Google, Android ile ChromeOS'u birleştirmek için çalışmalara başlamıştı. Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Google'ın Android'den sorumlu ismi olarak çalışmalarını sürdüren Sameer Samat, bir röportajda konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Android ile ChromeOS'u birleştireceklerini resmen ilan eden Sameer Samat, bu birleşmenin tüketiciler için nasıl bir değişikliğe yol açacağına ilişkin bir şey söylemedi.

Apple gibi uçtan uca bir ekosistem mi kurulacak?

Google yetkilisinin yaptığı açıklama, şirketin bu proje için hâlâ uzun süreli çalışması gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü Sameer Samat, katıldığı röportajın bir kısmında Android ile iOS'u kıyaslamaya başladı. İşte tam da bundan kaynaklı olarak Android ile ChromeOS'un birleştirilmesi, kullanıcılara tıpkı Apple'ın yaptığı gibi uçtan uca bir deneyim sunmaya başlayacak gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak ChromeOS ile Android arasında çok büyük benzerlikler var. Google ayrıca Android'i masaüstü ile uyumlu özelliklerle de donatmaya devam ediyor. Hâl böyle olunca Android ile çalışan ancak ChromeOS özelliklerine de sahip olan dizüstü bilgisayarlar, kullanıcılara çok daha etkileyici bir deneyim sunabilir gibi görünüyor. Bakalım Google, ilerleyen dönemlerde bununla ilgili neler açıklayacak...