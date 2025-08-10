Android 17'nin “Tatlı” İsmi Belli Oldu

Google, yıllardır süren tatlı temalı kod adı geleneğini sürdürerek Android 17 için “Cinnamon Bun” (Tarçınlı Çörek) ismini seçti. Bu kod adı, teknik altyapı yenilikleriyle uyumlu şekilde seçildi ve Android 17’nin API seviyesi 37.0 olarak işlenecek.

Android Authority’nin haberine göre, Google’ın tatlı isimli kod adı geleneği bu yıl da devam ediyor: Android 17, dahili olarak “Cinnamon Bun” (Tarçınlı Çörek) adını alacak. Android dünyanın tanıdığı sürüm adı “Android 17” olmuş olsa da, arka planda bu tür kod adları hâlâ kullanılıyor.

Alphabetik kod adı sistemi Google’ın Android 15’ten itibaren izlediği “Vanilla Ice Cream” ve “Baklava” (Android 16) akışını Android 17 ile devam ettiriyor. Bu sistem, özellikle yeni gövde tabanlı geliştirme modeliyle birlikte daha düzenli ve geliştirici odaklı bir altyapıya geçişin simgesi olarak görülüyor.

"Cinnamon Bun" kod adı, Android 17’nin API seviyesinin 37.0 olduğu anlamına geliyor. Bu bilgi geliştiriciler ve beta testlerinde yer alan kullanıcılar için önemli bir referans noktası. Android 17, 2026'nın ortasında doğru tanıtılacağından özellikleri hakkında bilgi vermek için henüz erken olduğu söylenebilir.