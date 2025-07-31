Malwarebytes tarafından gerçekleştirilen bir araştırma iPhone ve Android kullanıcılarını karşılaştırdı. Sonuçlara göre iPhone kullanıcıları internette çok daha dikkatsizler. Dolandırılma ihtimalleri de daha fazla.

ABD merkezli güvenlik firması Malwarebytes, geçtiğimiz hafta iPhone ve Android kullanıcılarını karşılaştıran ve çok ilginç sonuçlar içeren bir araştırma yayımladı. Araştırma, bu kullanıcıların internet ortamlarında ne kadar dikkatli olduğunu, nasıl korunduklarını içeriyordu.

ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsviçre’den 1300 civarı kişi incelendi. Yaş grupları ve coğrafi bölgelere göre eşit dağılım yapıldı. Sonuçlarda, şaşırtan bir şekilde iPhone kullanıcılarının internette daha dikkatsiz olduğu ve daha az korunduğu ortaya çıktı.

Her konuda iPhone kullanıcıları geride

Araştırmadan çıkan ana sonuca göre iPhone kullanıcılarının %53’ü online olarak dolandırılırken Android kullanıcılarında bu oran %48 olarak belirlendi. Dolandırıcılık riski konusunda ise aradaki farkın daha fazla olduğu görüldü. Buna göre iPhone kullananların %47’si bilinmeyen sitelerden daha ucuz diye alışveriş yapıyor. Android’de ise %40’ında bu durum gözlemlendi.

Öte yandan iPhone kullanıcılarının %41’i indirim kodu için satıcılara sosyal medyadan DM gönderirken Android kullanıcılarının %33’ü bunu yapıyormuş. Kendilerini online ortamlarda korumada da farklar var. iPhone kullanıcılarının yalnızca %21’i güvenlik yazılımları yüklerken Android’de bu oran %29. Ayrıca iPhone sahiplerinin %35’inde taklit edilmesi zor şifreler kullanılırken Android’de %41 oranında daha güvenli şifreler tercih ediliyormuş.

Güvenlik yazılımındaki veriler şaşırtıcı değil. Öyle ki kullanıcılar, iOS’in zaten Apple tarafından yüksek güvenlik önlemleriyle geldiğini biliyor. Bu yüzden de ek yazılım tercih etmiyorlar. Tabii ki bu tamamen korunduğu anlamına gelmiyor ve iOS’in da güvenlik açıkları olabiliyor. Ancak oranın düşük olmasının ana nedeni bu diyebiliriz. Diğer oranlara gelecek olursak sonuçlar şaşırtıcı. Araştırma, iOS kullanıcılarının çok daha dikkatsiz olduğunu gözler önüne sermiş. Her karşılaştırmada gerideler. Bu yüzden iPhone sahibiyseniz daha fazla dikkatli olmak sizin için faydalı olacaktır.