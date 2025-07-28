Mobil oyun dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Android işletim sistemine sahip çift ekranlı el konsolları döneminin ilk örneği tanıtıldı. Nintendo 3DS benzeri yapısıyla öne çıkan cihaz, taşınabilir oyun deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Android işletim sistemine sahip ilk çift ekranlı kapaklı el konsolu karşımızda. Nintendo 3DS tarzı tasarımıyla dikkat çeken bu yeni cihaz, özellikle mobilde retro oyun keyfi arayanların ilgisini çekecek gibi duruyor.

AYANEO, Pocket DS adını verdiği yeni el konsolunu ilk kez gözler önüne serdi. Android işletim sistemiyle çalışan bu kapaklı cihazda üst üste yerleştirilmiş iki ekran bulunuyor. Üstteki ekranın yaklaşık 6.7 inç boyutunda olduğu düşünülüyor, alttaki ekran ise kontrol tuşlarına yer açmak için biraz daha küçük ve daha kare bir yapıda tasarlanmış.

Gövdeye gömülü joystick ve kavisli tasarım dikkat çekiyor

Cihazın alt ekranında özel olarak geliştirilmiş gibi görünen bir arayüz yer alıyor. Bu arayüz sayesinde Android'de çift ekranlı kullanımın sorunsuz şekilde çalışması hedefleniyor. Konsolun tasarımında da bazı dikkat çekici detaylar var: Gövdeye gömülü joystick’ler sayesinde cihaz rahatça kapanabiliyor, arka kısımdaki kavisli yüzey ise elde tutuşu kolaylaştırıyor. Pocket DS’nin tüm teknik özellikleri ise yarın yapılacak ayrı bir canlı yayında paylaşılacak. Aynı zamanda cihaz, 1 Ağustos’ta kapılarını açacak ChinaJoy 2025’te Qualcomm standında da ziyaretçilere gösterilecek.

Şirket aynı etkinlikte Game Boy benzeri dikey yapıya sahip yeni bir el konsolu projesini de duyurdu. Köşeli hatlara sahip bu cihaz henüz gösterilmedi. Bunun dışında, 8.3 inç ekranlı ve 120 Hz tazeleme hızına sahip bir oyun tableti ile çeşitli Windows tabanlı mini PC ve dizüstü modelleri de tanıtıldı.