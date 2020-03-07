Son yılların en popüler işletim sistemleri arasında yer alan Android, paylaşılan bir grafiğe göre 2019 yılının en çok güvenlik açığı veren işletim sistemi oldu. Grafik, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından paylaşıldı.

Günümüzde dev bir ekosistemin çalışmasını ve birbiriyle sürekli iletişim kurmasını sağlayan Android işletim sistemi, güvenlik düzeyi bir hayli yüksek bir işletim sistemi olarak bilinmekte. Ancak işletim sisteminin güvenliği ne kadar üst düzey olursa olsun zaman zaman bazı açıklar verebilmekte.

Bu açıkların büyüklüğü fazlasıyla değişkenlik gösteriyor olsa da irili ufaklı tüm açıklar birbiri üzerine eklendiğinde Android, kötü bir geçmişe sahip gibi gözüküyor. TheBestVPN’in yaptığı haberde 2019 yılında en çok açık veren işletim sistemlerinin sayıları paylaşıldı ve listenin zirvesinde Android yer aldı.

2019'da en çok güvenlik açığı veren işletim sistemi Android oldu:

National Institute of Standards and Technology’nin (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) Ulusal Güvenlik Açığı Veritabanı tarafından paylaşılan grafik, Android işletim sisteminin 2019 yılı boyunca irili ufaklı toplamda 414 güvenlik açığı verdiğini gösterdi. Listenin ikinci sırasında Linux yer alırken üçüncü sırada Windows Server 2016 kendisine yer buldu.

Android, diğer işletim sistemlerine göre çok da fazla bir açığa sahip olmasa da diğer platformalar arasındaki fark düşünülünce işletim sistemine olan güven azalıyor gibi duruyor. Listenin ikinci sırasında yer alan Linux, 2019 yılında 360 açık vermişken Windows Server, Linux’ü 357 açıkla takip ediyor.

Peki Android’in diğer yıllara göre performansı nasıl? Aslında geçtiğimiz yıllara bakacak olursak Android, güvenlik konusunda epey yol kat etti. Zira 2017 yılında paylaşılan veriler Android’in o yıl içinde 843 güvenlik açığı verdiğine işaret ediyordu. 2018 yılındaysa bu sayı 525’e indi. Bu yıl da Android’in yaşadığı düşüş devam etti.

Android’in güvenlik açığı sayısı aslında sizi hiç de endişe etmemeli. Android cihazlarda meydana gelen açıkların birçoğu bileşen veya cihaz üreticileri nedeniyle ortaya çıkıyor. Yani Android’in kendisi bu noktada tamamen suçlu olmuyor, onu kullanan şirket suçlu oluyor.